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Domingo fresco y con lloviznas: cómo estará el tiempo durante el día en Mar del Plata

Se anticipa la posibilidad de algunas lloviznas durante las primeras horas del día, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde.

Cómo estará el tiempo durante el día en Mar del Plata.

16 de Agosto de 2026 09:44

Por Redacción 0223

PARA 0223

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 16 de agosto Mar del Plata tendrá una jornada fresca y mayormente nublada, con posibilidad de presentarse lloviznas durante las primeras horas del día, que tenderían a desaparecer durante la tarde. 

La probabilidad de lluvias está estimada entre el 10% y el 40% durante la mañana, con una temperatura que rondará los 12°C. El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La probabilidad de lloviznas se presentará durante la mañana.

Para la tarde, el SMN prevé un cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones mucho menor, de entre 0% y 10%. La temperatura alcanzará el máximo previsto para la jornada, de apenas 13°C.

Hacia la noche el cielo continuará mayormente nublado, aunque ya no se esperan lluvias. La probabilidad de precipitaciones será del 0%, mientras que la temperatura comenzará a descender hasta ubicarse alrededor de los 9°C.

A partir de la tarde, el día tendrá la mayor estabilidad, pero sin una mejora significativa de la temperatura.

El viento rotará al sudoeste, manteniéndose entre los 7 y 12 kilómetros por hora. En síntesis, el domingo, a partir de la tarde, el día tendrá la mayor estabilidad, pero sin una mejora significativa de la temperatura.

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