Domingo fresco y con lloviznas: cómo estará el tiempo durante el día en Mar del Plata

Cómo estará el tiempo durante el día en Mar del Plata.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 16 de agosto Mar del Plata tendrá una jornada fresca y mayormente nublada, con posibilidad de presentarse lloviznas durante las primeras horas del día, que tenderían a desaparecer durante la tarde.

La probabilidad de lluvias está estimada entre el 10% y el 40% durante la mañana, con una temperatura que rondará los 12°C. El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La probabilidad de lloviznas se presentará durante la mañana.

Para la tarde, el SMN prevé un cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones mucho menor, de entre 0% y 10%. La temperatura alcanzará el máximo previsto para la jornada, de apenas 13°C.

Hacia la noche el cielo continuará mayormente nublado, aunque ya no se esperan lluvias. La probabilidad de precipitaciones será del 0%, mientras que la temperatura comenzará a descender hasta ubicarse alrededor de los 9°C.

A partir de la tarde, el día tendrá la mayor estabilidad, pero sin una mejora significativa de la temperatura.

El viento rotará al sudoeste, manteniéndose entre los 7 y 12 kilómetros por hora. En síntesis, el domingo, a partir de la tarde, el día tendrá la mayor estabilidad, pero sin una mejora significativa de la temperatura.