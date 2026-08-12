El frío no cesa en Mar del Plata: cómo estará el tiempo este jueves

La máxima apenas alcanzará los 11° este jueves en Mar del Plata.

Después de una jornada fresca en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un ténue repunte de temperatura para este jueves, en el que el frío se hará sentir de nuevo.

En principio, el organismo anunció que el miércoles se despedirá con 4° por la noche, cielo mayormente nublado y viento suave desde el sudeste, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h).

El viento no será intenso este jueves, pero anticipan ráfagas de hasta 50 km/h para el viernes.

En cuanto al jueves, se prevé una mínima de 5° y una máxima de 11°, dos grados superior a hoy, en un día en el que no saldrá el sol y se mantendrá el cielo cubierto.

Por el lado del viento, el SMN proyectó que correrá del sudeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde, y que variará en las horas finales, cuando rotará al este y soplará con menor fuerza (7-12 km/h).

A pesar de que para el viernes se espera una mejoría de temperatura, que alcanzará los 13°, advierten por ráfagas de hasta 50 km/h a la tarde y la noche.