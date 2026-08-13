Este viernes vuelven los fuertes vientos: cómo estará el tiempo en Mar del Plata

Pronosticaron lluvias aisladas para el sábado y el domingo.

Luego de una jornada fresca y nublada en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un leve repunte en la temperatura y adelantó fuertes ráfagas para este viernes.

En principio, se espera que el jueves se despida con 6° por la noche, viento que correrá suave (7-12 km/h) desde el este y cielo mayormente nublado que impedirá apreciar las estrellas.

Pronosticaron ráfagas de hasta 50 km/h para este viernes en Mar del Plata.

En cuanto al viernes, el organismo prevé una máxima de 12°, apenas un grado más que hoy, y la misma mínima, de 6°.

Asimismo, las nubes también serán protagonista de la jornada, en la que pronosticaron una mañana con viento intenso (23-31 km/h) proveniente del este y ráfagas de hasta 50 km/h del noreste durante la tarde y la noche.

Por el lado del fin de semana, el organismo adelantó que el termómetro llegará a los 13° el sábado y el domingo, y anticipó lluvias aisladas para ambos días.