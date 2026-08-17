Octubre, noviembre y diciembre cuentan con fechas de fin de semana extendido

Mientras millones de argentinos disfrutan de una pausa en la rutina a raíz del feriado nacional que conmemora los valores y el legado de José de San Martín, considerado el “Padre de la Patria”, hay otros tantos que se preguntan cuándo es el próximo fin de semana largo. El calendario oficial permite a muchas familias y trabajadores disfrutar de un fin de semana extendido.

En términos generales, los feriados son días de descanso obligatorio, por lo que el trabajador no está obligado a prestar servicios. Sin embargo, existen actividades que no pueden detener su funcionamiento, como salud, transporte, seguridad, gastronomía, hotelería o comercios, donde el empleador puede solicitar que se trabaje.

En esos casos, el empleado que trabaje deberá percibir la remuneración especial prevista para los feriados. En cambio, si no trabaja porque le corresponde el descanso, cobra el día de manera habitual y sin descuentos.

Los feriados que restan en 2026

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Lunes 7 de diciembre: Día no laborable

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)