Fuertes ráfagas a la tarde y sin sol: cómo termina el fin de semana largo en Mar del Plata

Después de una jornada inestable con baja temperatura y garúa finita en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un cierre de fin de semana largo con fuertes ráfagas por la tarde y sin precipitaciones.

En principio, se prevé que el domingo se despida con 9°, cielo mayormente nublado y viento que correrá suave, a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora (/km/h).

No anunciaron precipitaciones para este lunes en Mar del Plata.

En cuanto al lunes, el organismo anticipó una máxima de 13°, idéntica a la de hoy, y una mínima de 7°, en este caso algo menor, y advirtió por ráfagas de entre 42 y 50 km/h desde el sudeste por la tarde.

A pesar de la intensidad en ese período, se espera viento de entre 23 y 31 km/h proveniente del sur por la mañana, y del mismo sector pero más leve en las horas finales.

Por el lado del cielo, estará cubierto en la mayor parte del día, aunque se podrían registrar pasajes de sol a la tarde.