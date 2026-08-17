Alerta naranja por bacterias tóxicas en el agua: las zonas donde recomiendan no bañarse

La presencia de cianobacterias llevó a las autoridades bonaerenses a activar la bandera sanitaria en distintos puntos de la provincia. Foto: Agencia de Noticias Argentinas.

La presencia de bacterias potencialmente tóxicas en el agua generó una alerta naranja en 17 municipios de la provincia de Buenos Aires. Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar el contacto con las zonas afectadas y extremar los cuidados.







La Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua bonaerense emitieron el alerta a través del Sistema de Alerta Temprana, luego de detectar un incremento de cianobacterias durante los últimos días. La medida implica la aplicación de la bandera sanitaria, que advierte sobre un riesgo potencial para la salud.

Los municipios alcanzados por la alerta son Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.



Chascomús es uno de esos municipios que viene combatiendo esta problemática desde hace tiempo.

Frente a esta situación, las autoridades recomiendan no bañarse en las aguas contaminadas ni consumir alimentos que provengan de esos sectores. Una de las formas de detectar la presencia de cianobacterias es observar si aparecen manchas, rayas o grumos de color verde sobre la superficie del agua.

Qué son las cianobacterias y por qué pueden ser un riesgo

Según explicó el Ministerio de Salud, las cianobacterias son organismos microscópicos que contienen clorofila y realizan fotosíntesis. Pueden encontrarse en aguas dulces, saladas, salobres y en zonas de mezcla de estuarios.



Las cianobacterias pueden identificarse por la presencia de manchas, rayas o grumos de color verde en el agua. Foto: Agencia de Noticias Argentinas.

Algunas especies producen toxinas que pueden permanecer contenidas en las células o liberarse en el agua. Por este motivo, su presencia puede representar un riesgo para la salud humana y el ambiente.

Su aparición está relacionada con una mayor presencia de nutrientes como nitrógeno y fósforo en los cuerpos de agua, además de temperaturas elevadas, días sin viento ni oleaje y suficiente luz solar. Este proceso, conocido como eutrofización, es natural, aunque actualmente puede verse acelerado por factores humanos y climáticos.