Peronismo por la Provincia de Buenos Aires realizará su tercer plenario en Miramar

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), Víctor Santa María, estará presente en el tercer plenario provincial que Peronismo por la Provincia de Buenos Aires realizará el próximo sábado a las 9:30 en la Quinta Sección Electoral, bajo la consigna Cristina Libre.

El encuentro se realizará en la sede del gremio en Miramar, ubicada en Calle 29 al 1722, y contará con la participación de Gisela Marziotta, Darío Duretti y referentes provinciales del espacio.

El espacio que conduce el dirigente sindical Víctor Santa María continúa su construcción provincial en la Quinta Sección Electoral.

El evento convocará a militantes, dirigentes sindicales y referentes políticos del campo nacional y popular de la 5ta sección electoral para participar de una nueva instancia de organización y debate, que continúa el proceso iniciado el 30 de mayo en el Club Social Unión Villa Talleres de Junín con el primer plenario provincial correspondiente a la Cuarta Sección Electoral y seguido por el segundo llevado a cabo el 13 de junio en Bahía Blanca.

Peronismo por la Provincia de Buenos Aires es un espacio impulsado por el dirigente sindical Víctor Santa María, quien construye un espacio político dentro del movimiento polítco bonaerense, bajo la conducción política de Cristina Fernández de Kirchner, con el eje puesto en la militancia, la organización territorial y el trabajo como "ordenador social".

Entre sus principales referentes, se encuentran Marziotta y Duretti, además de dirigentes gremiales y territoriales de las distintas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires.