Intentaron llevarse su auto con sus hijos adentro: aceleró y logró frustrar el robo

Siguen los robos de autos en Mar del Plata y este lunes feriado no fue la excepción. Una madre y sus dos hijos vivieron momentos de tensión durante la mañana en el barrio 9 de Julio, cuando dos sujetos que se movilizaban en una moto intentaron robarles el auto mientras se encontraban en el interior. La rápida reacción de la mujer permitió frustrar el robo.







El hecho ocurrió este lunes a las 9.57, cuando dos hombres encapuchados se acercaron a una Renault Duster que se encontraba por arrancar en David Ortega y 9 de Julio. En el vehículo acababan de subir una mujer junto a sus dos hijos menores de edad.





Según pudo averiguar 0223, la mujer había salido de la casa de su madre junto a sus dos hijos y acababa de subir al vehículo cuando uno de los sujetos descendió de la moto y se acercó con intenciones de robo. Al advertir la situación, aceleró rápidamente y logró escapar del lugar.





Ante la maniobra, el delincuente regresó a la moto, donde lo esperaba su cómplice, y ambos escaparon. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.







El hecho volvió a generar preocupación entre los vecinos del barrio 9 de Julio, que manifestaron su inquietud por los reiterados robos de vehículos que se registraron en distintos sectores de Mar del Plata.