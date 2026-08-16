Seis personas en tres bicicletas: así fue la secuencia donde el comerciante mató al supuesto ladrón

El adolescente de 16 años que murió está madrugada cuando un comerciante que estaba dentro de su camioneta quiso evitar que lo asaltaran, estaba acompañado por otras cinco personas con las que se desplazaban en tres bicicletas.

En la causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego que tiene a su cargo la fiscal Constanza Mandagarán fueron secuestradas la pistola marca Taurus calibre nueve milímetros con la que se efectuaron los disparos, siete vainas servidas, la camioneta del comerciante y las tres bicicletas en la que se desplazaban.

De manera paralela, desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el fiscal Carlos Russo investiga si el adolescente abatido junto al herido y los otros cuatro sujetos -que también serían menores- intentaron efectivamente asaltar al comerciante.

Hay un menor de 15 años no punible que confirmó en el hospital que estaba con el adolescente abatido y que sufrió la perdida de tres dedos de una mano.



Tal como adelantó 0223, el hecho ocurrió en la zona de Champagnat y Saavedra cuando el comerciante estaba junto a otra persona en el interior de la camioneta Toyota Hilux de la que secuestraron otra pistola, una escopeta, cargadores y municiones.

Personal de Policía Científica hizo las actuaciones que ordenó la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, incluyendo las pruebas de dermotest para ambos ocupantes de la camioneta y el adolescente abatido.

En el marco de esas actuaciones también se práctico extracción sanguínea al imputado y este domingo se hará la operación de autopsia del menor y en la semana las pericias balísticas.