Una hemorragia masiva por tres disparos: qué dijo la autopsia al adolescente asesinado

El informe preliminar de autopsia que hace instantes fue adelantado a la fiscal Constanza Mandagarán confirmó que el adolescente asesinado el domingo a la madrugada en el barrio Regional recibió tres disparos efectuados con el mismo arma: los plomos rescatados del cuerpo permiten adelantar que son calibre nueve milímetros, el mismo de la pistola secuestrada en poder del comerciante.

Fue personal de Policía Científica el que esta tarde llevó adelante la autopsia al cuerpo de Sebastián Nazareno García, quien falleció de un paro cardíaco tras sufrir una hemorragia masiva producto de los disparos: uno de ellos fue en el pecho y los otros en los hombros.

Los plomos rescatados del cuerpo de García –que presentaba un solo proceso penal previo por encubrimiento por circular a bordo de un auto robado este año- serán peritados con la pistola marca Taurus calibre nueve milímetros que fue secuestrada en poder del comerciante, de 36 años. Tal como adelantó 0223, en el lugar secuestraron un total de siete vainas servidas.

Por el hecho registrado en la zona de Champagnat entre Saavedra y Primera Junta, hay dos causas de trámite simultáneo. La primera es la del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lesiones graves por las que el imputado va a declarar este lunes en Tribunales ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, y la otra está a cargo del fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por el supuesto intento de robo que García y otras cinco personas intentaron en el lugar.

Según la primera hipótesis, el comerciante y otra persona estaban en el interior de la camioneta Toyota Hilux -de la que secuestraron otra pistola, una escopeta, cargadores y municiones- cuando un grupo de jóvenes que circulaban en tres bicicletas pasaron por la calle, regresaron e intentaron abrir el rodado.

Tres de los disparos que efectuaron con una pistola calibre nueve milímetros dieron en la víctima que murió en el lugar y al menos otro en un menor de 15 años que sufrió la pérdida de tres dedos de una mano.

En el lugar secuestraron las tres bicicletas que el resto de los jóvenes abandonó en el lugar, el arma empleada por el comerciante, otra pistola calibre nueve milímetros, una escopeta, cargadores y municiones. Ese hallazgo generó una nueva causa por portación de arma atenuada, ya que el comerciante tenía habilitada su tenencia.