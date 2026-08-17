El frío sigue en Mar del Plata: cómo estará el clima esta semana

Después de un fin de semana largo condicionado por el frío, los vientos y las lluvias, Mar del Plata se prepara para una semana con bajas temperaturas, aunque sin precipitaciones durante los primeros días. Para terminar este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una temperatura de 7 grados y cielo parcialmente nublado.







Para el martes 18, el frío se hará sentir con mayor intensidad. La jornada tendrá una mínima de 4 grados y una máxima de 10, con cielo mayormente nublado durante buena parte del día y algunos períodos parcialmente nublados. Por la tarde se esperan ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 50 km/h.







A partir del miércoles, las temperaturas comenzarán a subir levemente, con una mínima de 8 grados y una máxima de 14. El cielo estará algo nublado a parcialmente nublado. El jueves será el día más templado de la semana, con temperaturas que llegarán hasta los 16 grados.







Las condiciones cambiarán hacia el viernes, cuando se esperan lluvias aisladas durante la mañana y una mejora hacia la tarde y noche, con cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima será de apenas 9 grados.