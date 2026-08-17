¿Qué es “farmear aura”?: la tendencia viral que reunió a cientos de jóvenes en Plaza Mitre

Durante la tarde de este lunes, en la Plaza Mitre, varios jóvenes y niños se reunieron para presenciar la primera Batalla de “Farmear Aura”, un evento que se viralizó en las últimas semanas y que causó intriga entre quienes desconocían este nuevo término.

En las inmediaciones de avenida Colón, entre Hipólito Yrigoyen y San Luis, la plaza se llenó de niños, niñas y adolescentes que presenciaron este evento viral. Algunos participaron de la competencia y otros asistieron únicamente como espectadores. Entre ellos también hubo varios padres que acompañaron a sus hijos, pese a no entender del todo el concepto.

Qué es farmear aura

Esta tendencia viral nació entre los jóvenes y mezcla una jerga propia de las redes sociales, como el término “aura”, con otra proveniente de los videojuegos, como “farmear”. El concepto de “aura” hace referencia a la presencia que transmite una persona, así como al estilo o la actitud que impone. En cierta forma, el término comenzó a utilizarse en distintas redes, como TikTok o Instagram, para expresar cuando una persona hace algo muy bien o luce a la moda, lo que indicaría que tiene “mucha aura”.

Por otro lado, el término “farmear” viene del inglés to farm —cultivar o recolectar—, pero dentro del mundo de los videojuegos se refiere a acumular puntos o méritos de forma constante. Dentro de este lenguaje, cuando alguien hace algo muy positivo o que se ve bien, acumula puntos de aura, de ahí expresiones como “+1000 de aura”.

En términos generales, “farmear aura” es una tendencia viral de las redes sociales que significa realizar actos o poses para sumar prestigio o respeto imaginario ante los demás, combinando ambos conceptos: “farmear” y “aura”. El lenguaje de las redes no quedó solo allí y llegó hasta las batallas de “farmear aura”, donde los jóvenes se reúnen en una especie de competencia urbana en la que se enfrentan dos personas y miden quién tiene más “aura”. Esto lo hacen a través de poses, caminatas y gestos, sin utilizar la palabra ni recurrir a la violencia física.