"Para ser felices, co... bien": a los gritos en una esquina, un hombre despertó a todo un barrio con un bizarro consejo

Un bizarro e insólito episodio mantuvo en vilo al barrio Las Avenidas de Mar del Plata durante la madrugada de este jueves, cuando un hombre eufórico se acercó a una casa y, a los gritos, quiso aconsejar a una vecina sobre su vida sexual.

El absurdo momento ocurrió a la 1:15 de la madrugada y quedó captado por las cámaras de seguridad de otro frentista, que habrá soñado con aquella escena.

"Prima, de onda te digo. Si tu marido tiene el p... corto, buscate a uno que tenga la p... más grande. Capaz no es el tamaño, capaz es que no te c... bien", comenzó el discurso del sujeto, que se acercó a una vivienda ubicada en Matteotti y Gaboto y buscaba ser oído por sus habitantes.

Mientras le hablaba a la mujer desde la vereda y en momentos parado en el asfalto, un grupo de hombres le pedía desesperadamente que regresara al grito de "viejo", aunque no les hizo caso.

En una realidad paralela, haciendo oídos sordos a lo que sus amigos le exigían, el hombre continuó insistiendo en su idea y le pidió: "Dejá de llamar a la Policía y buscate a uno que te c... bien. Dejá de buscar enemigos donde no los hay, es cuestión de co... bien".

Antes de finalizar esa última frase, un conocido suyo intentó llevarlo a su casa, pero no estaba en sus planes y siguió intentando trasladar su mensaje. "La vida es co... bien. Co... bien y no importa que tu marido sea un bol.., cuando cog... bien, sos feliz", repitió de forma constante.

Sus amigos trataron de calmarlo y hacerlo entrar den razón.

Para ese entonces, el orador era sujetado por otros dos hombres, mientras un tercero bailaba y hacía la vertical en el fondo. No obstante, volvió a acercarse a la propiedad y, abierto de brazos, exclamó: "Cuando co... bien, sos feliz. Cuando co... bien, no importa, porque sos feliz".

Dos minutos y medio más tarde parecía haberse calmado, pero en el instante en que se acercaba a su inmueble, comenzó a correr por el medio de la calle y, por primera vez, modificó su planteo, a pesar de que mantuvo la línea sexual.

"A veces no se para, y qué se le va a hacer. Co... bien y van a ser felices", fueron las últimas palabras del protagonista, que por fin accedió a su hogar y le cumplió el deseo a los vecinos que intentaban conciliar el sueño.

Mientras intentaban que finalizara su "show", otro integrante del grupo desentendido hacía la vertical en la calle.

Reclamo por inseguridad

En paralelo, los vecinos realizarán este viernes a las 18 una concentración en Talcahuano y Gaboto para exigir mayor presencia policial y denunciar los hechos de inseguridad que se multiplican de forma diaria. "Trae algo para hacer ruido y ser escuchados", solicitaron en el flyer.