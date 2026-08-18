"Enemigo" de Argentina en el Mundial, se desmayó en el medio de una pelea de sus dos esposas

El 7 de julio de 2026 se vivió uno de los partidos más impresionantes del Mundial 2026. La Selección Argentina perdía 2 a 0 ante Egipto a falta de 11 minutos para el cierre del encuentro, pero en una ráfaga los de Lionel Scaloni lo dieron vuelta con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Una de las imágenes virales de aquel duelo fue cuando Hossam Hassan, DT del combinado africano, reclamó ante el árbitro con un gesto que no quedó claro.

Hossam Hassan puso sus brazos en cruz e hizo el gesto para denunciar racismo, o al menos eso se pensó en un comienzo. Luego quedó comprobado que ese gesto -en esa parte del mundo- significa que lo que está sucediendo es una injusticia. La imagen se hizo viral y el entrenador pasó a ser conocido por todos los argentinos.

Sin embargo, ahora vuelve a ser noticia pero por una situación de su vida personal. Hassan y sus dos esposas se encontraban en un restaurante, cuando comenzó la discusión. Las mujeres comenzaron a gritarse, se habrían arrojado objetos y el personal del lugar se acercó a separar, cuando entonces el entrenador se descompensó. Inmediatamente llegaron los médicos y trasladaron a Hossam Hassan a un centro médico.

En esa parte del mundo, tener más de una esposa está permitido y Hossam Hassan tiene dos. Este lunes se conoció que el entrenador africano se desmayó luego de que sus esposas se pelearan entre sí. Sucedió en un restaurante de lujo y medios internacionales informaron que hasta se llegaron a arrojar objetos contundentes.



