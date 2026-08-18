La expareja de Cerimedo apuntó contra el marplatense tras el atentado: "Él quería deshacerse de mí"

Nadia Beller habló por primera vez tras el violento ataque que sufrió en la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, donde le dispararon tres veces al salir de un hotel. La abogada sobrevivió al atentado y está internada en el país limítrofe mientras en simultáneo las autoridades investigan las circunstancias del hecho y la presunta participación de su expareja, el marplatense ex asesor de Milei, Fernando Cerimedo.

El atentado ocurrió en la noche del pasado lunes, cuando dos hombres que se hacían pasar por repartidores abordaron a Beller, le dispararon y salieron corriendo con su cartera y su teléfono. Las cámaras de seguridad registraron casi toda la secuencia y los videos son la prueba fundamental para la reconstrucción de los hechos.

Dos hombres disfrazados de repartidores le dispararon tres veces y huyeron con su cartera y celular.

Sin embargo, poco después de adquirir el registro, la investigación tuvo un giro drástico: cuando intentaba tomar un vuelo a Buenos Aires, Cerimedo quedó detenido en el aeropuerto de Viru Viru. Una de las hipótesis que maneja la Justicia apunta a una posible relación sentimental conflictiva entre Beller y el marplatense y analizan su posible participación en el ataque.

Qué dijo Nadia Beller y por qué su caso generó tanta repercusión

Desde el hospital de la ciudad de Santa Cruz, Beller relató los episodios de violencia que sufrió de parte de Cerimedo con quien llevaba saliendo menos de diez meses. Dijo que él ya había ejercido violencia contra ella meses atrás: "Si no fingía estar muerta, me remataban". Según su testimonio, el hombre la ahorcó en una discusión porque ella "descubrió" que seguía manteniendo vínculos con su expareja, la empresaria y exdirectora de Andis Natalia Basil.

"Él inicialmente me dijo que ella lo engañó y que cuando estuvo embarazada tuvo que hacerse un ADN y que hace cuatro años no tenían relaciones sexuales. Cuando descubrí que tenían conversaciones románticas, fue la primera vez que me ahorcó para intentar neutralizarme", expresó la víctima desde el hospital. También reveló que convivía con el marplatense en un condominio hasta el momento del ataque y que está esperando un hijo suyo.

Para la abogada el atentado tuvo que ver con información sensible que dice tener en su poder. Según explicó, cuenta con documentos y fotos que probarían hechos de corrupción del gobierno de Bolivia y en esa línea teme por su vida: “Tengo miedo de permanecer internada, acá es muy fácil que entren para eliminarme”.

Por la situación de vulnerabilidad, Beller pidió la intervención de organismos internacionales y reclamó protección urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Quién es Cerimedo

Por el momento, no existe una condena ni una determinación judicial sobre la responsabilidad de Cerimedo en el atentado. El exasesor de Milei permanece bajo investigación y fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde deberá prestar declaración a la brevedad.

La causa fue abierta como una investigación por tentativa de asesinato y asociación delictiva. Las autoridades también intentan identificar a los dos atacantes y establecer quién pudo haber organizado el operativo.

Cerimedo es un consultor argentino especializado en comunicación política y en estrategias digitales.

Cerimedo es un consultor argentino especializado en comunicación política y en estrategias digitales. Tuvo un papel destacado durante la campaña presidencial de Javier Milei en el 2023 y actualmente asesora al presidente boliviano Rodrigo Paz, aunque el Gobierno de Bolivia aclaró que se trata de un asesor externo y que no forma parte formal de la estructura estatal.

Beller es abogada y analista política. Fue candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones del 2019 y posteriormente desarrolló una posición crítica hacia el expresidente Evo Morales. Su actividad política y sus publicaciones en redes sociales la convirtieron en una figura conocida dentro del debate público boliviano.