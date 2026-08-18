En junio de 2026, la Provincia de Buenos Aires registró un total de 49 víctimas fatales en siniestros viales ocurridos en rutas y autopistas, una cifra que evidencia una preocupante escalada en la siniestralidad vial.

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, los fuertes recortes en obra pública han provocado la falta de mantenimiento en las rutas del país, lo que se ha reflejado en un incremento alarmante de accidentes de tránsito. Según datos no oficiales recopilados por el Observatorio de Datos Estratégicos, el promedio mensual alcanzó 1,6 personas fallecidas por día, subrayando la persistencia de esta problemática estructural con graves consecuencias sociales, sanitarias y económicas.

Las rutas nacionales, provinciales, autopistas, accesos y caminos principales concentraron 32 de las 49 muertes registradas en junio en territorio bonaerense.

El análisis de los siniestros revela patrones comunes en cuanto al perfil de las víctimas, horarios críticos, días con mayor riesgo y localizaciones geográficas donde se concentran los accidentes más graves, información clave para diseñar políticas públicas efectivas de prevención, fiscalización e inversión en infraestructura vial.

En cuanto al perfil de las víctimas, 38 hombres (77,5%) y 11 mujeres (22,5%) fallecieron durante junio, confirmando la tendencia nacional y provincial donde los hombres representan aproximadamente tres cuartas partes de las muertes viales.

Los fines de semana concentraron 20 muertes viales durante junio: sábados y domingos reunieron el 40,8% del total de víctimas

Respecto al tipo de usuario, 25 víctimas (51,1%) eran automovilistas, seguidos por 16 motociclistas (32,6%) y 8 peatones (16,3%). La alta incidencia de motociclistas destaca la vulnerabilidad de este grupo frente a impactos severos. La presencia de peatones entre las víctimas resalta la urgencia de mejorar la seguridad en zonas urbanas y la convivencia vial entre vehículos y usuarios vulnerables.

El horario de mayor concentración de muertes se da durante las franjas de menor iluminación: la noche registró 13 fallecidos (26,5%), seguida por la tarde con 12 víctimas (24,4%) y la mañana con 11 (22,4%). Más de la mitad de los decesos ocurrieron entre la tarde y la madrugada, momentos asociados a factores de riesgo como alta velocidad, baja visibilidad, fatiga y circulación recreativa.

Los fines de semana son particularmente peligrosos: sábados y domingos sumaron 20 víctimas (40,8%) del total mensual, vinculadas al aumento del tránsito por actividades recreativas y viajes turísticos. En contraste, el miércoles fue el día con menos fallecimientos, con solo 3 víctimas.

Mar del Plata registró cuatro víctimas fatales en siniestros viales durante junio, la misma cantidad que Isla Talavera

Un dato relevante es que el 65,3% de las muertes ocurrieron en rutas nacionales, provinciales, autopistas, accesos y caminos principales, con 32 víctimas fatales. Los restantes 17 fallecimientos (34,7%) se dieron en calles y avenidas urbanas.

Durante junio se reportaron 25 siniestros en corredores principales: 13 en rutas nacionales con 15 víctimas y 12 en rutas provinciales con 17 víctimas. Aunque el número de accidentes fue similar, las rutas provinciales registraron una mayor severidad promedio.

Esta concentración de muertes en corredores viales pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer el mantenimiento de la infraestructura, mejorar la señalización, incrementar los controles de velocidad y reforzar la presencia preventiva en los ejes principales de circulación.

La Provincia de Buenos Aires contabilizó 49 muertes en rutas y autopistas durante junio de 2026, un promedio de 1,6 víctimas fatales por día.

Las víctimas fallecidas se distribuyeron en múltiples localidades bonaerenses, destacándose Isla Talavera y Mar del Plata con 4 muertes cada una, seguidas por Baradero y La Plata con 3 víctimas. Otras localidades como General Madariaga, Mercedes, Ramallo, Necochea y Pilar registraron 2 fallecimientos cada una.

Más de veinte municipios, entre ellos Berazategui, Esteban Echeverría, Tigre, San Isidro y Lomas de Zamora, también registraron víctimas fatales, demostrando que la siniestralidad vial afecta tanto al Área Metropolitana como a corredores productivos y localidades del interior provincial.

Las cifras de junio de 2026 representan un llamado de atención sobre la magnitud de la siniestralidad vial en Buenos Aires, con predominio de víctimas masculinas, alta participación de automovilistas y motociclistas, concentración en fines de semana y franjas nocturnas, y un fuerte impacto en rutas nacionales y provinciales.

Los automovilistas fueron el grupo más afectado: 25 de las 49 víctimas fatales de junio eran personas que viajaban en autos

Cada muerte es una pérdida irreparable para familias y comunidades. Para reducir la mortalidad vial se requiere una estrategia integral que incluya infraestructura segura, controles eficientes, educación vial continua, planificación del transporte y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

El seguimiento constante de estos indicadores es fundamental para evaluar la evolución del problema, identificar zonas críticas y orientar decisiones que contribuyan a disminuir el número de víctimas en las rutas y calles bonaerenses.