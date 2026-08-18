A conquistar Europa: la joya marplatense que seguirá su carrera en Italia

Sus actuaciones en las selecciones juveniles lo pusieron ante los ojos del mundo y tendrá su primera experiencia europea.

Una nueva etapa comienza para Thomas De Martis. El delantero de nuestra ciudad fue anunciado como nuevo refuerzo de Parma Calcio 1913 y, con sólo 18 años, tendrá su primera experiencia europea en un club con mucha historia en el Calcio. Fue cedido por Lanús por un año a préstamo, con posibilidad de 12 meses más y opción de compra para el equipo italiano.

Surgido de River de Mar del Plata, el goleador cobró fama por sus grandes actuaciones en las Selecciones Juveniles, con quienes jugó Mundial Sub 17 y fue el máximo anotador del Torneo de L'Alcudia dando mucha ventaja de edad.

Por eso, desde Europa posaron los ojos en él y Barcelona fue uno de los que había tanteado su situación. Con contrato vigente en Lanús, donde ya debutó en Primera y en Copa Libertadores, le llegó esta posibilidad para salir a préstamo por un año, con una extensión de 12 meses más y opción de compra de acuerdo a los objetivos cumplidos.

En la última temporada, el Parma Calcio 1913 finalizó en la decimotercera posición, y tiene la particularidad de que contó con un plantel con un promedio de edad de apenas 23.6 años.



