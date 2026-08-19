Violó a un menor durante dos años y lo detuvieron

Un hombre de 67 años fue detenido este miércoles por personal de la DDI en el marco de una causa por los abusos sexuales que un menor de edad sufrió entre 2014 y 2015 cuando lo visitó en su vivienda del barrio Constitución.

Los hechos denunciados sucedieron en un cuarto ubicado en la parte superior de una vivienda en inmediaciones de las calles Artigas y Aragón y los datos recabados por personal del Gabinete de Delitos contra la Integridad Sexual de la DDI permitieron confirmar la denuncia.

Los hechos ocurrieron hace más de una década.

“Fueron fundamentales como elementos probatorios, las testimoniales del entorno familiar y las pericias médico-psiquiátricas solicitadas desde la Unidad Funcional de Instrucción N°4”, informaron fuentes oficiales.

En las últimas horas la Cámara de Apelación y Garantias confirmó la denegatoria de eximición de prisión por lo que se solicitó la detención del imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

La medida se hizo efectiva este miércoles y el imputado quedó alojado en la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán.