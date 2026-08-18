“No tiene nada”, le dijeron en la guardia y ahora lucha por su vida: grave denuncia a una clínica de Mar del Plata

Familiares de un jubilado exigen que el paciente sea trasladado a un nosocomio de alta complejidad "en forma urgente". Foto ilustrativa: 0223..

Un jubilado se encuentra internado en terapia intensiva y sus familiares responsabilizan a la Clínica Mar del Plata por la mala atención brindada que derivaron en un complejo cuadro de salud. Este nuevo caso se conoce luego del allanamiento realizado por la justicia el pasado viernes por una averiguación de causales de muerte y dos denuncias por falta de atención médica y abandono de persona.

Este calvario lo vive Ángel Horacio Véliz (74). Su hija Noelia habló con 0223 y contó cómo atraviesan el duro momento. “Mi papá hace 2 meses empezó con dolores fuertísimos en la panza. En la guardia de la Clínica Mar del Plata nos decían que «no tiene nada» pero no le hacían estudios. Por nuestra cuenta llegamos a Clínica Avenida y de ahí nos derivaron urgente a Buenos Aires donde le hicieron una cirugía muy compleja de aorta. Estuvo 15 días internado”, relató.

Otra grave denuncia a la Clínica Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

Sin embargo, los resultados de la intervención quirúrgica no fueron los esperados y Ángel siguió sufriendo fuertes dolores, por lo que debieron volver al ex Hospital Español, donde les volvieron a decir que el jubilado “no tenía nada”.

"No había médicos"

La mujer aseguró que ante la falta de respuestas, lograron por sus propios medios a que el Hospital Houssay le practicara una tomografía. "El estudio dió que mi papá tiene 50% de obstrucción en la aorta. Es gravísimo para alguien recién operado. ¿Saben qué hicieron en la clínica con ese resultado? Nada. Mi papá estuvo 4 días abandonado, sin médico, sin suero, sin comer, sin medicación. Solo lo atendían cuando íbamos a rogar”, denunció.

“La Directora nos dijo en la cara que no había médicos y apenas un enfermero por piso para no sé cuántos pacientes hay. Y lo peor es que cuando lo pasaron a Terapia Intensiva vimos que los sedan a la noche porque no tienen personal para atenderlos. Es peligroso para su salud”, dijo.

Otra grave denuncia a la Clínica Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

Y agregó: “Mi papá hace un mes y medio está operado de una aneurisma aorta abdominal. Y está teniendo los mismos síntomas. Él es afiliado de Pami, exijo que sea derivado ya a un centro de alta complejidad. Responsabilizo a la Clínica Mar del Plata por su vida”.

Durante el procedimiento judicial, las autoridades constataron la existencia de un conflicto gremial pero también verificaron la presencia de médicos de guardia, enfermeros y personal de terapia intensiva. "Hay atención, deficiente, pero hay", resumieron las fuentes judiciales.