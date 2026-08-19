Una judoca marplatense necesita la ayuda de todos para representar a la Argentina

La judoca Giovanna Monroy busca representar a la Selección Argentina en el "Mundial de Judo Categoría Cadetes 2026”.

Una judoca marplatense busca el apoyo de la comunidad para poder cumplir uno de los grandes sueños de su carrera deportiva: representar a la Selección Argentina en el Mundial de Judo, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en Guayaquil, Ecuador.

Se trata de Giovanna Monroy (16), atleta de Mar del Plata que, después de años de entrenamientos, sacrificios y competencias, consiguió la clasificación para participar de la máxima cita internacional de su categoría. “Soy atleta de judo y hoy quiero compartir con ustedes un sueño por el que vengo entrenando y luchando cada día en el tatami”, expresó.

El sueño de representar al país

Para la joven judoca, la clasificación al Mundial representa mucho más que una competencia. “El judo es mi pasión y mi forma de vida. Detrás de esta clasificación hay años de esfuerzo, madrugones, entrenamientos intensos y sacrificios”, destacó.

Ahora tendrá la posibilidad de vestir el judogi con la bandera argentina y enfrentarse a algunas de las mejores judocas del mundo en una competencia que reunirá a deportistas de distintos países.

Sin embargo, como ocurre con muchos atletas del deporte amateur, alcanzar la clasificación no significa tener garantizado el viaje. Los costos de una competencia internacional representan un desafío que Giovanna necesita afrontar con el acompañamiento de familiares, amigos, instituciones y de toda la comunidad.

La campaña tiene como objetivo reunir fondos para cubrir los gastos vinculados con su participación en el Mundial de Ecuador.

El dinero recaudado será destinado a:

- Pasajes aéreos: traslado de ida y vuelta a Guayaquil.



- Alojamiento y alimentación: estadía durante la concentración y competencia.



- Inscripciones y licencias: cánones y aranceles oficiales correspondientes al certamen.



- Equipamiento y logística: judogis homologados para la categoría y traslados internos.

“Cada aporte, por más pequeño que sea, me acerca un paso más a competir en Ecuador”, remarcó la deportista.

Cómo ayudar a Giovanna

La judoca marplatense convocó a quienes puedan colaborar económicamente a sumarse a la campaña para hacer posible su participación en el Mundial.

Pero también destacó que quienes no puedan realizar un aporte pueden ayudar compartiendo la convocatoria en redes sociales, para que llegue a más personas y la historia pueda alcanzar a quienes tengan la posibilidad de colaborar. “Si no podés colaborar económicamente, compartir esta publicación en tus redes me ayuda muchísimo”, señaló Giovanna.

Con el objetivo de representar a Mar del Plata y a la Argentina en la competencia internacional, la joven judoca afronta ahora una carrera contrarreloj para reunir los recursos que le permitan viajar a Ecuador. El desafío deportivo ya lo consiguió dentro del tatami. Ahora necesita el acompañamiento de todos para poder estar presente en el Mundial.

Cuenta del Banco Nación

Alias: mdpmundial2026

​Titular: DANIEL MONROY

​Instagram: giomonroy_