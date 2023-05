Video: campeón de artes marciales le pegó al delivery porque llegó tarde con las pizzas

"Si me llegás a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar todo". La terrible amenaza que sufrió un joven repartidor de pizzas no surtió efecto, y el violento que le pegó no solo fue escrachado porque toda la escena de violencia contra el trabajador quedó filmada por un vecino, sino que el juez que tomó la denuncia ordenó su detención. Se trata de un conocido empresario que fue campeón de judo y lucha grecorromana, pero que también es tristemente famoso porque tiene varias causas similares en su contra.

El joven repartidor fue víctima de una fuerte golpiza en los últimos minutos del Día del Trabajador, mientras entregaba un pedido de comida en la ciudad de Posadas. El joven, de 23 años, declaró que cerca de las 23:50 del lunes se encontraba haciendo una entrega de pizzas pero al llegar a la casa del cliente, Santiago Pissani, de 55a años, le reclamó que su pedido se había demorado demasiado y por ese motivo no pagaría el total de la comida. Luego le tiró las dos pizzas al suelo y le exigió que se retirara sin cobrar el pedido.

El joven agredido, con las marcas de los golpes en la nariz y un pómulo.

Sebastián, el joven agredido, dijo que al retirarse del domicilio, el hombre salió a enfrentarlo, lo empujó de la moto, lo pisó en la espalda dejándolo boca abajo contra el piso y aunque el joven le pedía que lo dejara ir, que estaba trabajando y no era su culpa el retraso, el empresario le sacó el casco y le pegó en la cara. "pará loco, yo estoy laburando", le dice el joven, pero el agresor no dejó de lastimarlo: "Te voy a lastimar todo, yo te pago imbécil”, le dice.

Después de varios segundos en los que lo mantuvo retenido contra el suelo, como se ve en las imágenes tomadas por un vecino alertado por los gritos de auxilio del repartidor, Pissani lo dejó ir, pero antes le lanzó la amenaza para que no lo denunciara ni contara nada. "Si me llegás a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar todo", le advirtió el campeón de artes marciales, mientras volvía a su casa.

La víctima, al intentar escapar, vio caer un cuchillo tipo serrucho que aparentemente llevaba consigo el denunciado, lo cual fue incautado por la Policía en el lugar de los hechos.

Tras la denuncia, con las imágenes viralizadas y el agresor identificado, el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del juez Juan Manuel Monte, ordenó la detención del agresor, quien tiene antecedentes similares al ocurrido esta madrugada, razón que lo llevó a la privación de su libertad en reiteradas ocasiones.