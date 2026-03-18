SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Solidaridad

Rifas, comida integral y donaciones: una judoca marplatense y su sueño de participar en un torneo internacional

La deportista de 22 años fue campeona sudamericana hace un año en Paraguay y es un orgullo marplatense. "Es inevitable emocionarse al representar a tu país y bandera", sostuvo.

El Campeonato Panamericano Senior de Judo 2026​​​​​​​ se celebrará entre el 18 y 20 de abril en Panamá.

18 de Marzo de 2026 18:00

Por Redacción 0223

PARA 0223

La judoca marplatense Brisa Suárez fue convocada a disputar el Campeonato Panamericano Senior de Judo 2026 que se realizará en Panamá entre el 18 y 20 de abril, cuando además competirá en el Campeonato Nacional Argentino en la provincia de San Juan. 

Ambas citas son autofinanciadas y la joven de 22 años busca ayuda económica para costear los viajes y estadías durante los torneos, tanto colaborando con su emprendimiento familiar como mediante donaciones o participando de la rifa que lleva adelante.

Suárez, quien practica la disciplina desde los 9, comenzó en la Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (Apand) luego de haber hecho patín artístico y no encontrarse con ese deporte. "Empecé judo de casualidad y hoy, competir de manera internacional, es algo que era impensado hace unos años atrás. Nunca imaginé llegar a este punto y este nivel", contó la deportista a 0223.

Suárez incursionó en judo de casualidad y se transformó en campeona sudamericana.

Al haberse encontrado con este impresionante presente, expresó que "es inevitable emocionarse al representar a tu país y bandera", al mismo tiempo que remarcó que "escuchar el himno" le genera "una emoción inexplicable por todo el cuerpo".

"Se te pone la piel de gallina y se te vienen muchas cosas a la cabeza", indicó la judoca local que el año pasado se coronó campeona sudamericana en Paraguay

Rifa y emprendimiento: cómo ayudar a Brisa

Aquellos interesados en comprar algún número (uno por $3.000 y dos por $5.000) lo pueden hacer a través de su cuenta de Instagram @brisa.suaarez, mientras que para quienes tengan la intención de colaborar económicamente brindó su alias: "brisajudo2026". El primer premio son $200.000, el segundo $100.000 y el tercero $50.000.

Por otro lado, también existe una tercera alternativa. Junto a su madre comenzaron a vender comidas realizadas con harina integral (@brisand.todointegral) y lo recaudado con las ventas será utilizado para cubrir los altos costos que requieren los certámenes. "Mi mamá es jubilada con la mínima y necesitábamos un refuerzo para tener un fondo dedicado a los viajes", manifestó la deportista.

Debido a las dietas que le demandan su entrenamiento, este tipo de alimentos son usuales en su cocina y tomaron la valentía para comercializarlo. De esta manera, consiguieron un capital extra destinado a su carrera deportiva.

 "Para mí, ninguna ayuda es mínima, sino que todo sirve muchísimo. Muchas gracias", concluyó en el mensaje difundido en redes sociales.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar