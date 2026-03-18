Rifas, comida integral y donaciones: una judoca marplatense y su sueño de participar en un torneo internacional

El Campeonato Panamericano Senior de Judo 2026​​​​​​​ se celebrará entre el 18 y 20 de abril en Panamá.

La judoca marplatense Brisa Suárez fue convocada a disputar el Campeonato Panamericano Senior de Judo 2026 que se realizará en Panamá entre el 18 y 20 de abril, cuando además competirá en el Campeonato Nacional Argentino en la provincia de San Juan.

Ambas citas son autofinanciadas y la joven de 22 años busca ayuda económica para costear los viajes y estadías durante los torneos, tanto colaborando con su emprendimiento familiar como mediante donaciones o participando de la rifa que lleva adelante.

Suárez, quien practica la disciplina desde los 9, comenzó en la Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (Apand) luego de haber hecho patín artístico y no encontrarse con ese deporte. "Empecé judo de casualidad y hoy, competir de manera internacional, es algo que era impensado hace unos años atrás. Nunca imaginé llegar a este punto y este nivel", contó la deportista a 0223.

Suárez incursionó en judo de casualidad y se transformó en campeona sudamericana.

Al haberse encontrado con este impresionante presente, expresó que "es inevitable emocionarse al representar a tu país y bandera", al mismo tiempo que remarcó que "escuchar el himno" le genera "una emoción inexplicable por todo el cuerpo".

"Se te pone la piel de gallina y se te vienen muchas cosas a la cabeza", indicó la judoca local que el año pasado se coronó campeona sudamericana en Paraguay.

Rifa y emprendimiento: cómo ayudar a Brisa

Aquellos interesados en comprar algún número (uno por $3.000 y dos por $5.000) lo pueden hacer a través de su cuenta de Instagram @brisa.suaarez, mientras que para quienes tengan la intención de colaborar económicamente brindó su alias: "brisajudo2026". El primer premio son $200.000, el segundo $100.000 y el tercero $50.000.

Por otro lado, también existe una tercera alternativa. Junto a su madre comenzaron a vender comidas realizadas con harina integral (@brisand.todointegral) y lo recaudado con las ventas será utilizado para cubrir los altos costos que requieren los certámenes. "Mi mamá es jubilada con la mínima y necesitábamos un refuerzo para tener un fondo dedicado a los viajes", manifestó la deportista.

Debido a las dietas que le demandan su entrenamiento, este tipo de alimentos son usuales en su cocina y tomaron la valentía para comercializarlo. De esta manera, consiguieron un capital extra destinado a su carrera deportiva.

"Para mí, ninguna ayuda es mínima, sino que todo sirve muchísimo. Muchas gracias", concluyó en el mensaje difundido en redes sociales.