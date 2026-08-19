Platense hizo historia: ganó una dramática tanda de penales y está en cuartos de la Libertadores

El equipo de Palermo empató 0-0 en Chile, se impuso 7-6 en los penales y sigue avanzando en su primera participación internacional.

Platense sigue haciendo historia en la Copa Libertadores 2026. El "Calamar" empató 0-0 frente a Coquimbo Unido en Chile y, después del 1-1 en el encuentro de ida, consiguió una agónica clasificación en la tanda de penales, donde se impuso por 7-6. De esta manera, el conjunto argentino se metió entre los ocho mejores del continente en una campaña que ya quedó grabada en la historia de la institución.

El partido de vuelta fue cerrado, trabado y con pocas situaciones claras frente a los arcos. Platense supo sostener el resultado durante los 90 minutos y llevó la definición hasta los penales. La ocasión más peligrosa del Calamar llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando Nicolás López sacó un remate que terminó impactando en el travesaño y estuvo a centímetros de darle la clasificación en el tiempo reglamentario.

En la definición desde los doce pasos, el conjunto argentino tuvo la precisión necesaria para quedarse con una serie que terminó 7-6. Para Platense convirtieron Agustín Lagos, Mateo Mendía, Nicolás López, Luciano Giménez, Franco Zapiola, Juan Pablo Cozzani y Martín Barrios. El propio Cozzani también tuvo un papel fundamental para sostener al equipo en el momento decisivo.

Del lado de Coquimbo Unido marcaron Sebastián Galani, Nicolás Johansen, Elvis Hernández, Juan Cornejo, Diego Sánchez y Alejandro Azocar. Sin embargo, Salvador Cordero no pudo superar a Cozzani en el penal decisivo y su remate terminó sellando la clasificación histórica del conjunto argentino.

Así, Platense continúa escribiendo las páginas más importantes de su historia y ya se encuentra entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Martín Palermo consiguió superar una serie muy pareja ante Coquimbo y ahora tendrá por delante un desafío todavía mayor en los cuartos de final.

El próximo rival será Fluminense de Brasil, por lo que Platense tendrá nuevamente una prueba de máxima exigencia en su primera participación en la Copa Libertadores. El sueño continental del Calamar continúa más vivo que nunca y, después de dejar en el camino a Coquimbo por penales, ya se permite mirar hacia adelante con la ilusión de seguir haciendo historia.