Un perro atacó a un nene de 3 años: recibió 65 puntos en la cara (Foto ilustrativa)

Un nene de 3 años permanece internado después de haber sido atacado por un perro cruza con pitbull. Como consecuencia de la mordedura, sufrió una importante lesión en el rostro y tuvo que ser operado.

Según relató su mamá, el perro pertenece a la familia y vive en la misma casa. Se trata de un animal de avanzada edad y ciego, que reaccionó luego de que el pequeño le pisara accidentalmente una pata. “Es travieso, le pisó el pie al perro, que está grande y ciego, y le tarasconeó la cara”, explicó la mujer.

La mordedura afectó principalmente la zona del pómulo y el cachete.

La mordedura afectó principalmente la zona del pómulo y el cachete. Tras el ataque, el animal soltó al niño, que quedó tendido en el suelo. Ante la urgencia, sus familiares lo trasladaron en moto hasta el centro de salud, donde fue atendido y posteriormente intervenido.

Como consecuencia de las heridas, el pequeño recibió 65 puntos de sutura en el rostro. La lesión fue profunda y comprometió parte del cachete, aunque no llegó a afectar el hueso. “Tiene salido el cachete, estuvo a punto de cortárselo. En el hueso no tiene nada, por suerte”, contó su madre.

El menor fue llevado inicialmente al Hospital Elpidio Torres y luego derivado al Hospital Infantil.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio Remedios de Escalada, en la ciudad de Córdoba. El menor fue llevado inicialmente al Hospital Elpidio Torres y luego derivado al Hospital Infantil, donde ingresó directamente al quirófano.

La mujer también llevó tranquilidad sobre el estado de salud de su hijo y aseguró que los médicos son optimistas respecto de su recuperación. “Mi hijo está bien, está evolucionando bien”, afirmó, y agregó que, pese a la gravedad de la herida, no esperan que le queden secuelas.

El nene deberá continuar internado entre cinco y diez días para permanecer bajo observación y completar su recuperación.