Perros peligrosos: lo atacó detrás de la reja, le arrancó la oreja y quedó internado

Un hombre atravesó un verdadero calvario luego de perder una parte de su cuerpo de una forma horrenda y dolorosa. "Ese perro asesino le comió la oreja a mi tío", dijo la sobrina del hombre herido a 0223.

Según precisó la mujer, su tío pasaba frente a la reja de la casa ubicada en Coronel Dorrego cuando quedó cara a cara con el perro. Sin anticiparse, el can lo mordió y le generó una grave lesión cerca del rostro.

La situación tuvo lugar en la calle Almirante Brown entre 182 y 184. En la vivienda residen una mujer y su hija, quienes dieron explicaciones cuando se las pidieron las víctimas. "La mujer nos dijo que tiene el perro por la inseguridad", comentó la sobrina.

Sin embargo, la víctima asegura que cuando le dijeron que evaluara la posibilidad que puede pasar una criatura por la vereda y resultar seriamente herida, su hija respondió que "no pasen por la casa y listo".

Horas después llegó la policía al lugar y se entrevistó con ambas partes. A la familia damnificada, le dijeron que tienen que llevar al herido a Zoonosis y evaluar cómo continúa su tratamiento.

"Está muy dolorido en el hospital", concluyó la sobrina por el estado de salud de su tío, quien debió ser atendido en el Hospital Interzonal Genera de Agudos (Higa).