Año nuevo accidentado: un perro mordió en el rostro a un bebé de un año y medio

El inicio del 2026 dejó una lamentable postal en la Costa Atlántica. Un niño de apenas un año y medio debió ser internado de urgencia luego de ser atacado en la cara por un perro en la localidad de Villa Gesell.

Según pudo saber 0223, el pequeño fue mordido en el rostro en circunstancias que aún son materia de investigación. La gravedad de las heridas obligó a su inmediato traslado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata, donde especialistas lo suturaron en quirófano.

Afortunadamente, tras la intervención médica se confirmó que el niño se encuentra fuera de peligro, aunque continuará bajo observación. Por el momento no trascendió si el animal pertenece a la familia o si se trató de un perro callejero, como tampoco si el ataque ocurrió dentro de una vivienda o en la vía pública.

Fuentes consultadas indicaron que el área sanitaria gesellina ya trabaja para determinar la situación del animal involucrado y evaluar si corresponde algún tratamiento preventivo contra enfermedades zoonóticas, como la rabia.