La FIA tomó una decisión tras las sanciones a Franco Colapinto y apuntó contra sus fanáticos

La Federación Internacional del Automóvil salió a repudiar los ataques contra los comisarios luego de las penalizaciones que recibió el argentino durante el Gran Premio de Países Bajos.

El Gran Premio de Países Bajos dejó a Franco Colapinto en el centro de la escena por motivos que fueron más allá de su actuación dentro de la pista. El argentino recibió un Drive Through y una penalización de 10 segundos durante la carrera disputada en Zandvoort, decisiones que generaron un fuerte rechazo entre algunos de sus seguidores en redes sociales. La polémica creció después de la competencia y terminó provocando una contundente respuesta por parte de la FIA.

Las sanciones aplicadas por los comisarios deportivos despertaron críticas de numerosos fanáticos del piloto de Alpine, quienes consideraron excesivas las decisiones tomadas durante la competencia. Sin embargo, el reclamo deportivo rápidamente derivó en situaciones mucho más graves en las redes sociales, con mensajes de abuso y ataques personales dirigidos hacia los integrantes del panel de comisarios que estuvieron a cargo de aplicar el reglamento.

Ante este escenario, la FIA publicó un comunicado titulado "El abuso en línea, el acoso y la falta de respeto no tienen cabida en nuestro deporte", en el que condenó las agresiones recibidas por los oficiales después del Gran Premio de Países Bajos. La Federación explicó que los comisarios fueron víctimas de abusos en línea luego de aplicar sanciones deportivas de acuerdo con las regulaciones vigentes.

"Después del Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de abusos en línea tras aplicar sanciones deportivas de acuerdo con las regulaciones de la FIA", expresó el organismo en su mensaje. La declaración buscó marcar una diferencia clara entre cuestionar una decisión deportiva y cruzar los límites con ataques personales hacia quienes cumplen una función dentro de la Fórmula 1.

La FIA también destacó el trabajo de la coalición United Against Online Abuse, que condenó todas las formas de abuso y acoso. "El desacuerdo con las decisiones forma parte del deporte, pero nunca debe justificar amenazas o ataques personales", señaló el comunicado, en una postura que apunta directamente al comportamiento de algunos usuarios después de la carrera de Colapinto. Esto ocurrió luego de que el piloto declarará que no estaba de acuerdo con las penalizaciones que le arruinaron la carrera.

Finalmente, el organismo internacional hizo un llamado a todos los integrantes y seguidores de la Fórmula 1 para mantener una conducta responsable tanto en las redes sociales como fuera de ellas. La polémica por las sanciones a Franco Colapinto quedó así rodeada por un debate mayor: las decisiones de los comisarios pueden ser discutidas y cuestionadas, pero la FIA dejó en claro que ningún desacuerdo deportivo puede convertirse en amenazas, acoso o ataques personales.