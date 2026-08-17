Se terminaron las vacaciones para Colapinto y vuelve al ruedo en Países Bajos

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volverá a la actividad en la Fórmula 1 este fin de semana, luego de casi un mes de descanso, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Países Bajos.

La actividad en el Circuito de Zandvoort, que cuenta con 14 curvas y una extensión de 3,307 kilómetros, iniciará el viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 7:30 y las 11:30 de la mañana, respectivamente.

Al día siguiente, el sábado, se llevará a cabo la tercera y última práctica libre a las 7 de la mañana, mientras que la clasificación se disputará solo cuatro horas después, a las 11.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Países Bajos será el domingo a las 10 de la mañana en caso de que el clima lo permita y no hayan atrasos.

Colapinto llega a esta carrera en un gran momento, ya que está teniendo una muy buena temporada en la que ya sumó 19 puntos y se destacó con muy buenas carreras.