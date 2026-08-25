Salvaje robo a un mayorista de Mar del Plata: le pegaron a los clientes y se llevaron la recaudación
Los delincuentes llegaron en moto y sorprendieron a la cajera y a los clientes a plena luz del día. Sospechan que son vecinos del lugar.
Por Redacción 0223
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En otro hecho de brutal inseguridad, trabajadores y clientes de un supermercado mayorista-minorista de Mar del Plata en el barrio Las Américas, fueron asaltados a punta de pistola y algunos incluso recibieron golpes.
Se trata de “Señor Ahorro”, ubicado sobre la avenida Presidente Perón al 400, continuación de Champagnat.
"Vinieron en moto armados y entraron. Son vecinos de acá, de 6 o 7 cuadras. Les pegaron a algunos clientes y a la cajera. Les pedimos disculpas”, contaron desde el mayorista, a través de su cuenta de Instagram.
El hombre contó que a pesar del violento atraco, “por suerte están todos bien” pero se lamentó por “la inseguridad que estamos sufriendo y tenemos que convivir”, concluyó.
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