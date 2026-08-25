Salvaje robo a un mayorista de Mar del Plata: le pegaron a los clientes y se llevaron la recaudación

Inseguridad en Mar del Plata: robaron un mayorista a punta de pistola y le pegaron a los clientes. Foto: ilustrativa.

En otro hecho de brutal inseguridad, trabajadores y clientes de un supermercado mayorista-minorista de Mar del Plata en el barrio Las Américas, fueron asaltados a punta de pistola y algunos incluso recibieron golpes.

Se trata de “Señor Ahorro”, ubicado sobre la avenida Presidente Perón al 400, continuación de Champagnat.

"Vinieron en moto armados y entraron. Son vecinos de acá, de 6 o 7 cuadras. Les pegaron a algunos clientes y a la cajera. Les pedimos disculpas”, contaron desde el mayorista, a través de su cuenta de Instagram.

“Señor Ahorro”, ubicado sobre la avenida Presidente Perón al 400.

El hombre contó que a pesar del violento atraco, “por suerte están todos bien” pero se lamentó por “la inseguridad que estamos sufriendo y tenemos que convivir”, concluyó.