Hace poco más de una semana, asaltaron a un almacenero y lo amenazaron de muerte con un arma.

A raíz de la violenta salidera bancaria realizada por cuatro delincuentes en la avenida Libertad entre Jujuy y España, los comerciantes de La Perla denunciaron que el barrio se transforma y se vuelve inseguro por la noche. "Son terribles las corridas y los gritos", expresaron.

Dos del grupo de ladrones que perpetró el ataque este martes a la mañana fueron aprehendidos por personal policial que secuestró una moto en la que se desplazaban y busca a los otros autores.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que la víctima fue abordada por los atacantes, con los que mantuvo un forcejeo y le arrebataron una especie de riñonera o bolso de mano que tendría el dinero retirado de la sucursal del Banco Nación, ubicada en la intersección de la avenida con la calle Dorrego.

Posterior al hecho, un joven barbero de la zona le aseguró a 0223 que consiguió observar "el lío de la Policía" y describió al barrio como "tranquilo y muy familiar", aunque advirtió que la cercanía con las plazas Dorrego y España lo vuelve peligroso, principalmente cuando se va el sol.

Según comentó el peluquero, se reúne una importante cantidad de personas en situación de calle en la avenida, quienes caminan desde el centro en busca de un espacio para dormir, y por ese motivo aumentan los delitos en la noche.

"Hace tres semanas entraron a robar a la barbería y hay mucho de eso", recordó.

Salidera en La Perla, otro barrio desbordado por la inseguridad: "Le volaban la cabeza si no les daba lo que tenía"

En paralelo, una farmacéutica remarcó que "son terribles las corridas y los gritos en el turno noche", y al igual que el joven, detalló que recientemente "apuntaron con un arma al almacenero de la vuelta y le dijeron que le volaban la cabeza si no les daba lo que tenía".

"Te re vuelo la cabeza"

El caso al que hace mención se registró el sábado 25 de julio en un comercio ubicado en el límite de los barrios La Perla y Nueva Pompeya, donde dos delincuentes amenazaron de muerte a los empleados y se llevaron la recaudación.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:30 en un almacén situado en la esquina de 3 de Febrero y 20 de Septiembre, cuando una mujer estaba comprando y los ladrones irrumpieron en el negocio.

Según se desprende de la filmación del establecimiento, el sujeto que se encontraba armado y utilizaba una gorra para ocultar su identidad le exigió "la plata" a la víctima, que titubeó, y acto seguido le lanzó una amenaza sin dudarlo un segundo: "Dale, te re vuelo la cabeza", le dijo.

Dos delincuentes amenzaron de muerte a los empleados y sustrajeron la recaudación del comercio.

A pesar de que comenzó a entregarles el efectivo, el agresor creyó que no le había dado la totalidad de la recaudación y le recriminó: ¿Me estás tomando el pelo?". En ese punto, cruzó medio cuerpo por el mostrador y lo obligó a abrir la caja, pero en realidad no quedaba más dinero y se dieron a fuga del lugar.