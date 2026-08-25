Dos menores lo encañonaron y le robaron el auto cuando entraba a su casa

Apuntaron a un hombre y a su suegro y les robaron el auto.

Un nuevo asalto armado tuvo lugar en la mañana de este martes en cercanías al Parque Municipal de Deportes, donde un hombre fue abordado por dos presuntos menores que le robaron el auto.

El episodio ocurrió minutos antes de las 9 en Guanahani entre Viña del Mar y avenida De las Olimpiadas, cuando la víctima estacionó su Volkswagen Polo Track, bajó del rodado y enfiló para ingresar a su vivienda.

Sin embargo, y de acuerdo a las filmaciones a las que accedió 0223, dos jóvenes ladrones aparecieron en escena antes de que su suegro le abriera la puerta y los apuntaron con dos armas, pidiendo las llaves del vehículo.

En cuestión de segundos, los delincuentes que vestían camperas negras -una de la marca Puma-, pantalones oscuros y zapatillas blancas y rojas los encañonaron y se dieron a la fuga con el rodado.

Horas más tarde, el Volkswagen sustraído fue hallado en la otra punta de Mar del Plata, en Gutenbeg al 3200, en el barrio Colinas de Peralta Ramos. No presentaba daños, pero los agresores se quedaron con un juego de llaves.