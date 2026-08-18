"A la noche está bravo": la crítica realidad de los comerciantes de la avenida Champagnat
Los trabajadores de los barrios Regional y Bernardino Rivadavia contaron cómo se encuentra la zona donde este domingo fue asesinado un presunto ladrón de 16 años.
Por Redacción 0223
PARA 0223
A partir del comerciante que mató a un adolescente que habría intentado robarle la camioneta junto a otros menores, los trabajadores de la zona advirtieron que aumenta la peligrosidad cuando oscurece y exigieron un aumento de la presencia policial.
Según pudo averiguar 0223, los vendedores de los barrios Regional y Bernardino Rivadavia coincidieron en que "está peligroso a partir de la tarde/noche" y que, por lo general, en las horas finales de la jornada "hay movimientos extraños y personas pidiendo", a pesar de que no se tratarían de ladrones.
En la misma sintonía, otros comerciantes remarcaron que "a la mañana no hay problema, pero a la noche es otra cosa", y algunos que se desempeñan en ese horario advierten que "está bravo" y "no pueden abrir porque hay muchos dando vueltas a la expectativa", según manifestaron.
Por otro lado, en cuanto a la química cuyo dueño asesinó a un presunto ladrón de 16 años, comentaron que ya "había sufrido robos", mientras que en paralelo también precisaron que "hay mucha gente, cada vez más, que viene de los barrios a pedir a la avenida".
De acuerdo a los testimonios a los que accedió este medio, la policía motorizada se desplegó en la esquina de Primera Junta y Champagnat para controlar la circulación tras el trágico episodio ocurrido en la madrugada del domingo.
La base del reclamo de los comerciantes del sector es mayor presencia policial en la zona debido a que, aunque no perciben un aumento de la inseguridad en casos concretos, notan los controles disminuidos y nula circulación de patrulleros o dispositivos de las fuerzas de seguridad.
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