"A la noche está bravo": la crítica realidad de los comerciantes de la avenida Champagnat

Un hombre mató de tres balazos a un adolescente y le voló los dedos a otro que habrían intentado sustraerle la camioneta.

A partir del comerciante que mató a un adolescente que habría intentado robarle la camioneta junto a otros menores, los trabajadores de la zona advirtieron que aumenta la peligrosidad cuando oscurece y exigieron un aumento de la presencia policial.

Según pudo averiguar 0223, los vendedores de los barrios Regional y Bernardino Rivadavia coincidieron en que "está peligroso a partir de la tarde/noche" y que, por lo general, en las horas finales de la jornada "hay movimientos extraños y personas pidiendo", a pesar de que no se tratarían de ladrones.

La ubicación donde un hombre le dio tres disparon a un menor y le voló tres dedos a otro.

En la misma sintonía, otros comerciantes remarcaron que "a la mañana no hay problema, pero a la noche es otra cosa", y algunos que se desempeñan en ese horario advierten que "está bravo" y "no pueden abrir porque hay muchos dando vueltas a la expectativa", según manifestaron.

Por otro lado, en cuanto a la química cuyo dueño asesinó a un presunto ladrón de 16 años, comentaron que ya "había sufrido robos", mientras que en paralelo también precisaron que "hay mucha gente, cada vez más, que viene de los barrios a pedir a la avenida".

De acuerdo a los testimonios a los que accedió este medio, la policía motorizada se desplegó en la esquina de Primera Junta y Champagnat para controlar la circulación tras el trágico episodio ocurrido en la madrugada del domingo.

El padre del joven asesinado dijo que Sebastián "estaba tirado en una esquina y la camioneta en la otra".

La base del reclamo de los comerciantes del sector es mayor presencia policial en la zona debido a que, aunque no perciben un aumento de la inseguridad en casos concretos, notan los controles disminuidos y nula circulación de patrulleros o dispositivos de las fuerzas de seguridad.