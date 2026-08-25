No llegó a frenar y se llevó puesta una camioneta: fuerte choque en la avenida Constitución
El accidente ocurrió este martes por la tarde en la intersección con Marcos Sastre. El auto sufrió importantes daños.
Por Redacción 0223
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Un accidente vehicular se registró en la tarde de este martes en un transitado semáforo de la avenida Constitución, donde un auto impactó de atrás a una camioneta.
El siniestro ocurrió alrededor de las 17 en la intersección con Marcos Sastre entre una RAM y un Volkswagen Gol, que se llevó la peor parte y terminó con el frente destrozado.
De acuerdo a las primeras versiones, el rodado de mayor porte habría frenado repentinamente en la esquina, el vehículo que se desplazaba detrás no alcanzó a detenerse a tiempo y se estampó contra su parte trasera.
Aunque los daños fueron significativos, no se requirió de la presencia de una ambulancia del Same para asistir a los involucrados.
Efectivos policiales trabajaron en la zona y la circulación por el carril lento se vio interrumpida en horas de la tarde producto del choque.
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