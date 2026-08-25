No llegó a frenar y se llevó puesta una camioneta: fuerte choque en la avenida Constitución

La circulación por el carril lento se vio interrumpida alrededor de las 17.

Un accidente vehicular se registró en la tarde de este martes en un transitado semáforo de la avenida Constitución, donde un auto impactó de atrás a una camioneta.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17 en la intersección con Marcos Sastre entre una RAM y un Volkswagen Gol, que se llevó la peor parte y terminó con el frente destrozado.

De acuerdo a las primeras versiones, el rodado de mayor porte habría frenado repentinamente en la esquina, el vehículo que se desplazaba detrás no alcanzó a detenerse a tiempo y se estampó contra su parte trasera.

Así quedó el Gol que chocó de atrás a la RAM.

Aunque los daños fueron significativos, no se requirió de la presencia de una ambulancia del Same para asistir a los involucrados.

Efectivos policiales trabajaron en la zona y la circulación por el carril lento se vio interrumpida en horas de la tarde producto del choque.