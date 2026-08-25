Todo no se puede: arrancan los días lindos en Mar del Plata, pero antes viene una tormenta

El mejor día en cuanto a condiciones climáticas sería el viernes.

Después de aguantar jornadas frescas sin parar en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un repunte en la temperatura a partir de este miércoles, aunque estará acompañado por tormentas aisladas.

En principio, para la noche del martes se esperan ráfagas del norte de hasta 50 kilómetros por hora (km/h), 12° en el termómetro y cielo mayormente nublado.

El miércoles será el puntapié inicial de la seguidilla de buen tiempo en Mar del Plata.

En cuanto al miércoles, el organismo anunció 15° de máxima y 8° de mínima, dando comienzo a una seguidilla de temperatura agradable en la ciudad, la cual se extenderá hasta el lunes inclusive.

Sin embargo, el buen tiempo se verá opacado por las nubes, las mismas ráfagas intensas por la tarde y las tormentas aisladas que llegarían a la noche.

No obstante, las precipitaciones están previstas hasta la mañana del jueves, para el que anticiparon una máxima de 16° y una mínima de 9°, mientras que la temperatura alcanzaría hasta los 18° el viernes y se mantendría en torno a los 16° el fin de semana.