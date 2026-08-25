Suspensión de clases por alerta meteorológica: el Municipio da marcha atrás y ya no obligará a asistir a docentes y auxiliares

La ciudad se prepara para los efectos de El Niño y la Secretaría de Educación modificó las polémicas condiciones impuestas en mayo.

Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, que prevé fuertes consecuencias climáticas para la región, la Secretaría de Educación dio marcha atrás con la medida tomada en mayo que obligaba a docentes y auxiliares del sistema educativo municipal a asistir a las escuelas ante la suspensión de clases por alerta meteorológica. A través de un nuevo memorándum, la dependencia estableció un nuevo criterio que no exime totalmente de la asistencia, aunque restringe las convocatorias a situaciones puntuales y no de manera generalizada, en modificaciones incorporadas tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo entre el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y el Ejecutivo.

El Memorándum N° 6, firmado el 7 de agosto por el secretario Fernando Rizzi, reemplaza expresamente al anterior Memorándum N° 5, que había dispuesto que el personal docente y no docente debía concurrir a los establecimientos educativos aun cuando se suspendieran las actividades escolares por una alerta meteorológica.

La medida de Educación había generado una audiencia en el Ministerio de Trabajo, impulsada por el Sindicato de Trabajadores Municipales.

La nueva disposición a la que accedió 0223 establece que, ante una suspensión de actividades escolares establecida por el intendente, Defensa Civil y las Jefaturas Regionales de Educación, el personal del Sistema Educativo Municipal permanecerá “en disponibilidad”. De esta manera, ya no existe una obligación general de concurrir a los establecimientos durante las jornadas en las que las clases sean suspendidas por razones meteorológicas.

El nuevo criterio deja en manos de los equipos directivos la evaluación de cada situación. Las autoridades de cada establecimiento deberán procurar lo necesario ante una eventual apertura de la escuela, ya sea por cuestiones vinculadas con la infraestructura, demandas particulares de la comunidad o la elaboración de informes requeridos por sus superiores.

Convocatorias para casos puntuales

El memorándum también contempla la posibilidad de convocar a determinados trabajadores cuando las circunstancias lo requieran, aunque establece una diferencia sustancial respecto de la disposición anterior.

La Dirección de cada establecimiento podrá convocar al personal de servicio que considere necesario para acompañar al directivo durante su permanencia en la institución y realizar las tareas que se le indiquen.

El secretario de Educación, Fernando Rizzi, emitió un nuevo memo con el cambio de condiciones.

Del mismo modo, los directivos podrán convocar a docentes cuando se presenten situaciones de necesidad vinculadas con alumnos o sus familias, si bien no se precisaron qué casos en concreto contempla esta circunstancia.

Así, la asistencia deja de ser una obligación para todo el personal y pasa a estar condicionada a la existencia de una situación concreta que justifique la convocatoria.

La nueva normativa también establece que cada establecimiento deberá garantizar la aplicación de su Plan de Contingencia Pedagógica, con el objetivo de asegurar la continuidad de los aprendizajes aunque no haya clases presenciales.

Conflicto, audiencia ministerial y cambio de criterio

El cambio de criterio se produce después de la fuerte polémica que había generado el Memorándum N° 5, emitido en mayo, cuando la Secretaría de Educación había dispuesto que docentes y auxiliares concurrieran a las escuelas pese a la suspensión de clases por condiciones meteorológicas adversas.

En varias oportunidades, escuelas de la ciudad debieron suspender las clases por las consecuencias de los temporales.

Aquella decisión había provocado cuestionamientos del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y derivó además en pedidos de explicaciones en el Concejo Deliberante y en una audiencia convocada en el Ministerio de Trabajo. Según detallaron fuentes del STM a este medio, el nuevo memorándum está reformulado en base a esa reunión mantenida ante las partes a fines de mayo.

La nueva normativa también desactivaría un reclamo de la oposición en el Concejo Deliberante, en el marco de un expediente que este martes fue tratado en la Comisión de Educación. En ese marco, el edil Ricardo Liceaga Viñas facilitó la incorporación del Memorándum N°6 para sea de público conocimiento.

Si bien el gobierno no hizo referencia explícita en el documento, las nuevas condiciones de asistencia se conocen antes de que comiencen a repetirse los episodios de lluvias y tormentas asociados al fenómeno de El Niño, que podría generar condiciones meteorológicas adversas durante los próximos meses, con la eventual suspensión de clases.