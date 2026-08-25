Faustino Oro y una victoria para la historia: le ganó una partida al mejor ajedrecista del mundo

El joven ajedrecista argentino consiguió una hazaña internacional al vencer a Magnus Carlsen, número uno del mundo, en una de las ocho partidas que disputaron de manera virtual.

Faustino Oro volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes apariciones del ajedrez mundial. A sus apenas 12 años, el argentino consiguió una victoria histórica frente a Magnus Carlsen, número uno del ranking mundial y nueve veces campeón del mundo en distintas especialidades, durante un encuentro amistoso disputado de manera virtual en la plataforma Chess.com. El triunfo ante el noruego representa otro capítulo inolvidable en la meteórica carrera del joven nacido en Argentina.

El enfrentamiento se desarrolló bajo un formato de ocho partidas 3+0, es decir, tres minutos por jugador y sin incremento de tiempo, una modalidad que exige máxima precisión y rapidez para tomar decisiones. Carlsen logró imponerse en el global de la jornada al conseguir cuatro victorias y tres tablas, pero Faustino Oro se quedó con el duelo que todos recordarán: en la quinta partida logró derrotar al mejor jugador del planeta y consiguió una hazaña que rápidamente trascendió al mundo del ajedrez.

La relación entre Faustino Oro y Magnus Carlsen ya tenía antecedentes importantes. El noruego había quedado impresionado por las condiciones del argentino durante el Mundial por equipos disputado en Hong Kong y posteriormente volvió a encontrarse con él en Oslo. En aquella oportunidad, Carlsen destacó públicamente la madurez y la comprensión del juego que demostraba el joven argentino pese a su corta edad. Incluso realizó una comparación impactante al asegurar que Faustino era mucho mejor de lo que había sido Lionel Messi a los 12 años.

La victoria frente a Carlsen se suma así a una trayectoria que parece no tener techo. Oro se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez, título que obtuvo con apenas 12 años, 6 meses y 26 días. Además, logró convertirse en el jugador más joven en superar los 2500 puntos de ELO en las tres modalidades oficiales: clásica, rápida y blitz, una marca que refleja la dimensión de su crecimiento competitivo.

Con apenas 12 años, Faustino Oro ya consiguió algo que para la enorme mayoría de los ajedrecistas sería un logro de toda una carrera: derrotar al número uno del mundo en una partida oficial de competición online. Aunque Carlsen terminó quedándose con la serie por 4-1, el triunfo del argentino en el quinto enfrentamiento quedó como la imagen de una jornada histórica y como otra señal del enorme futuro que tiene por delante el joven prodigio argentino.