Con 11 años, un argentino se inscribe en la historia y le hace honor a su apellido

El prodigio argentino Faustino Oro sumó otro valioso resultado al firmar tablas con el Gran Maestro cubano Omar Almeida en el torneo internacional "Leyendas y Prodigios" y así se convirtió en el segundo jugador más joven de todos los tiempos en alcanzar este hito.

El ajedrez argentino vive otro momento histórico con Faustino Oro como protagonista ya que con tan solo 11 años se convirtió en el segundo jugador más joven en conseguir una norma de Gran Maestro. Solo el actual campeón mundial, el indio Gukesh, había conseguido una norma de GM a una edad más temprana: 11 años y 325 días frente a los 11 años y 340 de Faustino.

Este logro llegó en el prestigioso torneo “Leyendas y Prodigios 2025”, donde Faustino se midió con figuras de gran nivel internacional y en la séptima ronda de este martes empató con piezas negras ante el Gran Maestro cubano Omar Almeida Quintana, en una partida breve pero sólida, en la que demostró un profundo entendimiento del juego.

El enfrentamiento duró solo 17 movimientos, pero mostró el talento de Oro en todo su esplendor. El argentino eligió una defensa muy conocida por los jugadores experimentados (la Defensa Eslava), que le permitió igualar el juego sin asumir riesgos innecesarios. A medida que avanzaban las jugadas, ambos jugadores fueron intercambiando piezas hasta llegar a una posición equilibrada, sin ventajas claras para ninguno. Ante esta igualdad, acordaron el empate.

En este mismo torneo, Oro rompió un récord histórico: convertirse en el jugador más joven en la historia en superar los 2500 puntos de Elo.

