Faustino Oro quedó a un paso de la historia: perdió ante Grebnev y no pudo convertirse en el Gran Maestro más joven

El prodigio argentino de 12 años estuvo a una victoria de romper el récord mundial, pero cayó en la última ronda del Abierto Aeroflot de Moscú.

El joven ajedrecista argentino Faustino Oro no pudo concretar la hazaña histórica y se quedó a un paso de convertirse en el Gran Maestro más joven del mundo. Este jueves cayó frente al ruso Aleksey Grebnev en la última ronda del Abierto Internacional Aeroflot de Moscú y no logró alcanzar la tercera norma necesaria para obtener el título que otorga la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

El prodigio de apenas 12 años llegaba a la jornada decisiva con una oportunidad única. Necesitaba ganar su partida para alcanzar la marca histórica y superar el récord que actualmente pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra. De haber triunfado, Oro habría logrado el título con 12 años, 4 meses y 19 días, seis días antes que el registro del norteamericano.

Sin embargo, enfrente tuvo un rival de enorme jerarquía. Grebnev, de 19 años, es uno de los jóvenes talentos más fuertes del circuito: fue campeón mundial Sub-18 en 2023, campeón juvenil asiático en 2024 y ya se encuentra dentro del Top 100 del ranking internacional.

La partida definitoria se disputó en los salones del tradicional Hotel The Carlton, sede habitual del prestigioso torneo moscovita. Oro jugó con piezas negras y planteó un enfoque ambicioso desde la apertura, intentando generar desequilibrios para buscar la victoria que necesitaba.

Con el correr de los movimientos, la posición se volvió muy compleja y el reloj comenzó a jugar su papel. En un momento de apuro de tiempo, el argentino cometió una imprecisión que el ruso aprovechó con precisión técnica para inclinar definitivamente la partida a su favor.

Más allá del resultado final, el rendimiento de Oro en el torneo fue muy positivo. El porteño, nacido en San Cristóbal y actualmente radicado en Barcelona, comenzó como preclasificado número 35 y terminó escalando hasta el puesto 22 con un balance de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, además de alcanzar un rating en vivo cercano a los 2567 puntos. Con dos normas de Gran Maestro ya conseguidas en 2025 en Madrid y Buenos Aires, el talento argentino deberá esperar una próxima competencia para buscar la tercera que lo consagre definitivamente.