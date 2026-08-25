De Mar del Plata a Nueva York: estudiantes representarán al país en un prestigioso Modelo de Naciones Unidas

Estudiantes del Juvenilia seleccionados para participar de un Modelo de la ONU.

Un grupo de estudiantes del Instituto Juvenilia de Mar del Plata fue invitado a representar a Argentina en Nueva York en uno de los Modelos de Naciones Unidas de mayor prestigio a nivel internacional.

Los alumnos fueron seleccionados para participar del encuentro organizado por la World Federation of United Nations Associations (WFUNA), una organización internacional vinculada al trabajo de las Naciones Unidas.

Estudiantes del Juvenilia seleccionados para participar de un Modelo de la ONU.

La experiencia les permitirá compartir actividades con estudiantes de distintos países, debatir problemáticas de alcance global y asumir el rol de representantes diplomáticos en simulaciones vinculadas al funcionamiento de la ONU.

Según contaron los propios estudiantes, serían la única delegación argentina que participará de esta edición y la primera en ser contactada directamente por el organismo para formar parte. La oportunidad representa un reconocimiento a su trayectoria académica, pero también la posibilidad de llevar el nombre de Mar del Plata hacia la ONU.

Un reconocimiento al camino recorrido

La selección de este equipo de estudiantes es el resultado de un recorrido que los jóvenes vienen desarrollando en distintas instancias de debate y simulación de organismos internacionales. Han participado en competencias que les permitieron representar tanto a su colegio como a la ciduad de Mar del Plata.

En la misma línea, pronto tendrán la posibilidad de participar en un debate en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde abordarán los proyectos vinculados a la baja de la edad de punibilidad y la Ley de Glaciares. Cabe remarcar que la actividad tendrá un carácter estrictamente académico, apolítico y apartidario.

Representarán al país en un prestigioso Modelo de Naciones Unidas.

El modelo en Nueva York será en febrero del 2027 y la posibilidad de viajar, para los estudiantes y sus familias, representa un desafío. Los gastos de traslado, alojamiento e inscripción implican un número importante, por lo cual la delegación está buscando empresas, instituciones, organizaciones o particulares que puedan colaborar con su proyecto.

El equipo busca que la comunidad marplatense pueda conocer su historia y acompañarlos, para que la experiencia también incentive la participación de los jóvenes en espacios de debate, reflexión y discusión de problemáticas nacionales e internacionales.