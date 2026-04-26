Vinculan la deserción universitaria con la crisis económica: un estudiante necesita un millón de pesos para una carrera

En medio de un escenario crítico, desde la Federación Universitaria Marplatense (FUM) advirtieron que la situación económica es un factor determinante en el abandono de los estudios y aseguraron que las becas, congeladas desde 2023, no cubren ni el 3% de los gastos básicos.

Evelyn Marchetti, presidenta de la FUM, explicó en diálogo con Extra (radio de 0223) que la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario "afecta a los estudiantes tanto como a los docentes, que obviamente tienen que hacer paro y tomar medidas de fuerza para que alguien responda", y detalló que esto perjudica a los alumnos no solo por la pérdida de clases, sino también por el impacto directo en las becas.

En esa línea, advirtió que "no hay aumento de becas a nivel nacional y no hay presupuesto para ciencia ni para investigación", señalando que quienes reciben fondos no cuentan con los insumos necesarios, en un contexto de "aulas colapsadas e infraestructura deteriorada".

Las becas, una miseria

"La economía es un motivo de deserción en la universidad. Hicimos un análisis de gastos con el centro de la Facultad de Económicas y una persona que tiene que alquilar, siendo muy generosos, necesita mínimamente $1.050.000 mensuales. La beca universitaria, que no aumenta desde el 2023, no representa ni un 3% de esos gastos, al ser de $35.000. Está congelada hace casi tres años", alertó la dirigente.

El 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria.

Asimismo, manifestó que existen graves problemas con la acreditación del boleto universitario, remarcando que "la deplorable situación económica no ayuda a que la gente pueda llegar a la universidad", y que "se anotan y después no pueden asistir".

Inseguridad y el proyecto de un estacionamiento

En paralelo, Marchetti adelantó que presentarán una nota al rectorado para solicitar la apertura del estacionamiento a los estudiantes. El pedido está motivado principalmente por la inseguridad que sufren quienes cursan en horario nocturno.

"El corredor seguro sigue existiendo, pero no funciona. Después de cierta hora, la parte de atrás del complejo se vuelve tierra de nadie", relató la presidenta de la FUM, quien consideró que es "un milagro" ver patrulleros circulando por la zona.

Marcha Federal Universitaria

Ante esta situación, la asamblea de intercuerpos e interclaustros decidió convocar a una nueva marcha nacional para el próximo 12 de mayo. La jornada contará con un asueto a partir de las 15:30 para garantizar la participación de toda la comunidad educativa, iniciando la movilización a las 16.

La marcha comenzará en la sede de la calle Funes y finalizará en el monumento al General San Martín, y Marchetti expresó su deseo de que la convocatoria "vuelva a ser multitudinaria e incluso más grande que la de 2024", con el fin de que el Gobierno nacional "escuche el reclamo en defensa de la universidad pública".