Cómo ser agrimensor: una carrera con "salida laboral inmediata" que necesita más profesionales

En el marco de la Semana de la Agrimensura celebrada la semana pasada en Mar del Plata, el presidente de la institución que nuclea a los profesionales se refirió a la importancia de este trabajo y destacó que necesitan que más personas estudien la carrera que tiene "salida laboral inmediata".

En palabras del referente de la organización, Reinaldo Beain, "el agrimensor es aquel que traduce el derecho dominial de una escritura en el suelo y el que determina el límite territorial". Además, según explicó, existe "registro de los agrimensores del catastro desde los egipcios cuando se desbordaba el Nilo, y agrimensura fue una de las profesiones fundamentales para la creación del territorio nacional argentino".

"Trabajamos en fomentar que los chicos elijan la carrera porque es una profesión que tiene salida laboral inmediata y necesitamos contar cada vez con más agrimensores. No es solamente una opción válida, sino que es la profesión más linda del mundo", resaltó en diálogo con 0223.

En paralelo, el profesional expresó que "no se puede pensar el ordenamiento territorial sin el agrimensor como actor protagonista" y consideró que es "una de esas profesiones donde se debate y se discute normativa, ordenamiento y jurisprudencia para determinar el uso del suelo de los pueblos".

Crecimiento de countries y agrimensura

Asimismo, con respecto a la proliferación de barrios privados en el país, Beain señaló que ese fenómeno se debe a "cambios culturales" y precisó que "se tiene que pensar mucho en cómo se desarrollan las ciudades", teniendo en cuenta que "por un lado tenés los countries, y por el otro, en la otra punta, tenés las ocupaciones irregulares o villas".

En ese marco, comentó que además del trabajo con los conjuntos inmobiliarios, crearon el Instituto de Regularización Dominial dentro del Consejo, ya que en la entidad sostienen que "si el 50% de territorio de cada una de las ciudades bonaerense no tiene seguridad jurídica, no hay posibilidad de crecimiento ordenado", conforme a su relato.

Por otro lado, el presidente del organismo se refirió a la baja intervención del Estado y aseguró que, al contrario de las políticas del Gobierno de Javier Milei, necesitan "municipios cada vez más protagonistas, con mucho recurso humano y personal que sepa de qué se discute cuando existe una toma o una ocupación irregular".

En esa línea, pidió "más agrimensores en los catastros y en el planeamiento urbano desde la parte pública y, por supuesto, también de profesionales de la parte privada individual que entiendan cómo se ordena para discutir los códigos de planeamiento urbano".