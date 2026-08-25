Terrible video: atacó a puñaladas al chofer de un colectivo y provocó un impactante choque

Un violento ataque con arma blanca a bordo de un colectivo conmocionó a los vecinos en San Miguel de Tucumán. La brutal agresión fue filmada en un video donde se aprecia cómo el pasajero agredió a puñaladas al conductor para intentar robarle las pertenencias. Durante la lucha, el chofer perdió por completo el control del interno de la Línea 3 y derivó en un impactante choque directo contra un montículo de tierra. Las imágenes registradas en la unidad permitieron la posterior aprehensión del responsable del violento episodio.

Cómo se produjo el violento robo y choque

El hecho ocurrió cerca de las 6.50 de la mañana en las inmediaciones del barrio 130 Viviendas de la capital tucumana. La víctima, un conductor de 45 años llamado Juan Pablo Brau Carabajal, se resistió al asalto desatando un dramático forcejeo en plena marcha sobre el volante. El delincuente extrajo un arma blanca y le asestó múltiples estocadas en la zona del hombro derecho antes de huir a pie sin poder concretar el robo. El feroz choque evitó daños a terceros pero provocó momentos de pura tensión en la zona.

El asalto desató un dramático forcejeo.

Pese a la gravedad de los cortes recibidos y al fuerte impacto vehicular, el trabajador logró pedir auxilio en una garita policial cercana. La víctima ingresó de urgencia al Hospital Centro de Salud, donde los profesionales constataron heridas severas. El diagnóstico inicial indicó que el chofer presentaba “múltiples lesiones por arma blanca en el hombro derecho y neumotórax derecho”. Tras recibir las primeras curaciones de estabilización, la víctima fue derivada al Sanatorio Pasquini para continuar internada bajo estricta observación médica.

El rápido accionar policial permitió analizar las cámaras del recorrido y rastrear los movimientos de huida del agresor por el vecindario. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo cerrojo que concluyó con la detención de un joven de 27 años con domicilio en las cercanías. El sospechoso quedó a disposición directa de la justicia acusado por homicidio en grado de tentativa y tentativa de robo. La difusión de la secuencia completa generó indignación generalizada y reclamos por mayor seguridad en el transporte público.

El sector sindical de los choferes se declaró en alerta tras el violento ataque padecido por el profesional durante la prestación del servicio. Los delegados gremiales solicitaron medidas de resguardo urgentes y la ampliación de los controles preventivos en las zonas más complejas de la traza urbana. El municipio garantizó el seguimiento de la causa judicial para acompañar a la familia de la víctima lesionada.