Pidió pan, no le dieron y reaccionó con insultos y amenazas: "Una de las chicas sufrió un ataque de nervios"

Una de las trabajadoras de la cafetería en la que un hombre perdió la cabeza después de que no le dieran pan relató cómo fue el tenso momento vivido en la tarde de este miércoles y advirtió que su compañera "sufrió un ataque de nervios".

El violento episodio ocurrió alrededor de las 15:30 en Caballito Blanco, situado en Córdoba y Bolívar, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio gastronómico.

En primer lugar, María recordó en diálogo con 0223 que estaban "atendiendo gente" cuando se presentó el sujeto y "pidió pan", una solicitud que fue rechazada porque el sábado ya había protagonizado otro hecho similar, aunque esa vez había preguntado "por agua".

"Lo saludé muy bien y de forma amable. Le expresamos que no y dijo: ´Bueno, entonces compame pañuelitos´. Le volví a decir que no y empezó a insultar a los gritos", expresó la empleada, quien además precisó que le exigió que abandonara el café.

Lo que no fue captado en la filmación es el momento donde el hombre, entre amenazas e improperios, se retiró del local y "le pegó una trompada a la vidriera", de acuerdo a su testimonio.

"Empezó a decir barbaridades de todo tipo y los clientes se quedaron duros. No podíamos creerlo. Es una persona muy agresiva la persona", comentó la víctima principal.

Producto de la agresión, su compañera que se encontraba próxima al individuo "se largó a llorar" y sufrió "un ataque de nervios" tras la situación, sobre la que consideró que fue "muy fea" y remarcó que la pasaron "mal".

Después de la agresión, la mujer dio inmediato aviso a las autoridades y el violento fue aprehendido, según informó.