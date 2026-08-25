"Hoy fue nuestro último café": tristeza por el cierre de una famosa cafetería

La reconocida cafetería Poltrack de Puerto Madryn bajó sus persianas de forma definitiva tras atravesar dos años de intensa actividad comercial en el centro de la ciudad. El emblemático local ubicado en las calles 25 de Mayo y 9 de Julio debió cerrar sus puertas en el marco de una profunda crisis de consumo. El sector gastronómico local sufre un fuerte impacto por la caída de ventas, el incremento de costos y los cambios en los hábitos de los clientes. Los dueños confirmaron la triste noticia a través de una sentida publicación en sus redes sociales oficiales durante el último fin de semana.

Qué dijeron los dueños tras el cierre de la cafetería

El espacio había abierto sus puertas en junio de 2024 combinando café de especialidad con pastelería artesanal y ciclos de poesía, literatura y música en vivo. Sin embargo, las dificultades económicas actuales obligaron a replantear el proyecto y poner fin a esta primera etapa comercial en la costa chubutense. "Hoy fue nuestro último café. Gracias a cada persona que alguna vez entró, se sentó, pidió un café, se quedó un rato o simplemente pasó por Poltrack", expresó Aníbal, el propietario del comercio, al comunicar el cese.

El lugar combinaba la cafetería de especialidad con la poesía.

Durante su funcionamiento, el punto de encuentro se consolidó como un referente cultural y social para los habitantes de la zona y los turistas ocasionales. La comunidad lamentó la pérdida de un rincón caracterizado por su calidez y su variada propuesta artística orientada a la difusión de la cultura local. "Fuimos escenario de muchos buenos momentos: un encuentro esperado, una pausa en medio del día, de una primera cita, de una merienda con amigos, de un café compartido con alguien especial", destacaron.

El referente del emprendimiento también agradeció el esfuerzo desmedido del personal que acompañó el proyecto desde sus inicios hasta este complejo desenlace financiero provincial. "Y quizás eso sea lo más lindo que nos queda… Gracias a todos los que se pusieron el delantal desde el comienzo y al equipo que la remó hasta el fina"», remarcaron emotivamente. La postal de despedida estuvo acompañada por una imagen grupal que reflejó el fuerte vínculo construido con los clientes habituales durante este tiempo.

A pesar de la tristeza por el cierre, los responsables adelantaron que la tradicional esquina no quedará vacía y resurgirá bajo un nuevo concepto comercial. "El café adquirirá una nueva forma, continuará con otros aires pero seguirá siendo la esquina que nos recuerde que no hace falta ir tan apurados por la vida, a veces hace falta frenar, regalarse una pausa, y seguir", anticipó el dueño. Si bien no especificaron los detalles de la nueva modalidad, concluyeron con un mensaje alentador: "Lo mejor está allá adelante amigos, sigamos. Les deseamos siempre buenos momentos de café".