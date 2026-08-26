Andaba en Batán con una moto robada hace un mes en el puerto

La recorrida que personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría octava hacía el miércoles por la tarde en la ciudad de Batán terminó con la aprehensión de un hombre de 22 años que circulaba a bordo de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto.

Durante una recorrida preventiva los efectivos observaron al sospechoso realizando maniobras imprudentes a bordo de una motocicleta, iniciándose un breve seguimiento que culminó con su interceptación en inmediaciones de calle 35 y calle Villa Gustava.

Traslado del imputado a la comisaría octava.

Al verificar los datos del rodado confirmaron que poseía un pedido de secuestro activo desde el 16 de julio de 2026 solicitado por la comisaría tercera en el marco de una causa por hurto.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del rodado y a la aprehensión del conductor que por disposición de la fiscalía de Flagrancia quedó alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.