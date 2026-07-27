Video impactante: playeros trabajan armados para defenderse de los robos en moto

La historia se repite: varios delincuentes irrumpen de manera coordinada, atacan a los playeros y escapan antes de la llegada de la Policía.

La desesperación a la que llegan vecinos y comerciantes por los constantes ataques de caravanas de motos no es nueva. Desde "es imposible dormir" hasta "no nos dejan pasar por la ruta", los marplatenses describen el calvario que atraviesan y que cada día crece más.

Este lunes, un lector de 0223 envió un impactante video al WhatsApp de la Redacción que muestra el momento en que empleados de una estación de servicio deben resguardarse ante la presencia de un aluvión de motoqueros.

Video impactante: playeros se arman para defenderse de los robos en moto

Las imágenes muestran cómo un playero debe resguardarse de la llegada de los atacantes con un arma para atemorizarlos y evitar un posible asalto. La secuencia refleja la tensión con la que trabajan a diario los empleados del lugar, que aseguran convivir con hechos de inseguridad de manera permanente.

El material llega apenas días después de otra denuncia publicada por 0223, en la que vecinos aseguraron que grupos de motociclistas cortan la Ruta 88 para realizar picadas ilegales, obligando incluso a detener la circulación de vehículos. En ese caso, una automovilista relató que cinco motos les bloquearon el paso y hasta patearon su auto.

La preocupación no es nueva. En febrero, este medio informó que una estación de servicio ubicada sobre Jacinto Peralta Ramos, inaugurada apenas seis días antes, ya se había convertido en una de las más castigadas por los delincuentes, con reiterados robos "piraña" y violentos asaltos cometidos por grupos que llegaban en moto y escapaban en pocos segundos.

Según habían contado entonces los responsables del comercio, la modalidad se repetía con frecuencia: varios delincuentes irrumpían de manera coordinada, atacaban a los playeros y escapaban antes de la llegada de la Policía.

Durante los últimos meses las fuerzas de seguridad y el área de Tránsito municipal realizaron operativos especiales contra motos, picadas ilegales y maniobras peligrosas.

Frente a esta problemática, durante los últimos meses las fuerzas de seguridad y el área de Tránsito municipal realizaron operativos especiales contra motos, picadas ilegales y maniobras peligrosas en distintos sectores de Mar del Plata. Uno de los procedimientos más importantes terminó con 30 motos secuestradas y 60 infracciones labradas, en el marco de controles que buscan reducir tanto los hechos delictivos como las carreras clandestinas.

El nuevo video, sin embargo, vuelve a mostrar que quienes trabajan sobre ese corredor continúan desempeñando sus tareas bajo una fuerte sensación de vulnerabilidad, al punto de tener que recurrir a medidas extremas para intentar protegerse ante un eventual robo.