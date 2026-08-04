Vecinos retuvieron a adolescente que quiso robar una moto

Un adolescente de 16 años fue aprehendido el martes a la tarde luego de intentar robar una motocicleta en la intersección de Carasa y Bestoso en el barrio El Progreso y fue notificado de la formación de una causa penal.

De acuerdo con la investigación, el menor y un cómplice llegaron al lugar a bordo de una moto tipo 110 e intentaron apoderarse del rodado de una joven de 20 años a quien amenazaron simulando portar un arma.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría tercera.

“La maniobra fue advertida por vecinos, que lograron reducir al adolescente a golpes mientras que el segundo sospechoso escapó en la motocicleta en la que ambos habían arribado”, informaron autoridades policiales.

El adolescente fue trasladado al Hospital Materno Infantil porque presentaba lesiones leves mientras que el fiscal Marcelo Yanez Urrutia del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la formación de actuaciones por robo en grado de tentativa.