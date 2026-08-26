La Conmebol dio a conocer las fechas para la Libertadores y Sudamericana 2027

La Conmebol brindó detalles sobre el calendario de las principales competencias internacionales del próximo año: Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa 2027.

A través de un comunicado, luego de una reunión llevada a cabo el pasado 25 de agosto, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol dio a conocer las fechas de inicio y de las finales por disputarse en las máximas competencias sudamericanas aprobadas por el Consejo de la entidad.

Según lo estipulado, la búsqueda por "La Gloria Eterna", eslogan de la Copa Libertadores, comenzará el 3 de febrero con la etapa de repechaje/preeliminatoria (Fase 1 — partido de ida), donde se terminará de confirmar a los clasificados a la fase de grupos del torneo. Esta última comenzará el 7 de abril; los octavos de final serán el 11 de agosto y la fecha de la gran final será el 27 de noviembre de 2027, con sede por confirmar.

Por su lado, la carrera por la "Gran Conquista" tendrá como inicio el 3 de marzo (Fase 1 — partido de ida), con la novedad de la modificación en la Fase 1, donde se disputará en series de ida y vuelta, a diferencia del formato histórico hasta este 2026 inclusive, que se jugaba a partido único con la ventaja de la localía mediante un sorteo. Además, el último partido de la competencia será el 20 de noviembre del próximo año.

El sorteo de los clasificados a la Fase de Grupos de ambas competencias se llevará a cabo el 17 de marzo, mientras que el que dictamina los octavos de final será el 2 de junio.

Los partidos por la Recopa Sudamericana, el trofeo que define al mejor club entre el ganador de la Libertadores y el de la Sudamericana de 2026, serán en una llave donde el primer partido se jugará el 17 de febrero y el encuentro de vuelta, que consagra al campeón de este trofeo, se disputará el 24 del mismo mes.

Por último, la organización de estas competencias señala que las fechas antes mencionadas están sujetas a posibles cambios que se produzcan por circunstancias extremas del momento.

Calendario de las principales competencias internacionales de la Conmebol

Copa Libertadores

1° Fase - 3/2 - 10/2

2° Fase - 17/2 - 24/2

3° Fase - 3/3 - 10/3

Fase de Grupos - desde el 7/4 al 26/5

Octavos de Final - desde 11/8 al 18/8

Cuartos de Final - desde 8/9 al 15/9

Semifinal - desde 13/10 al 20/10

Final - 27 de novSudamericana iembre

Copa Sudamericana

1° Fase - 3/3 - 10/3

Fase de Grupos - desde el 7/4 al 26/5

Play-Off - desde 21/7 al 28/7

Octavos de Final - desde 11/8 al 18/8

Cuartos de Final - desde 8/9 al 15/9

Semifinal - desde 13/10 al 20/10

Final - 20 de noviembre

Recopa Sudamericana