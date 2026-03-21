Tras los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, la Conmebol anunció un cambio trascendental en el reglamento que regirá ambos certámenes a partir de 2026. Esta modificación, decidida por la entidad presidida por Alejandro Domínguez, impactará directamente en la forma en que se definen los clasificados en la fase de grupos, afectando a equipos destacados como Boca Juniors y River Plate.

El nuevo sistema sustituirá el antiguo criterio de desempate, estableciendo que, en caso de igualdad de puntos entre equipos, se aplicarán de forma sucesiva y estricta los siguientes parámetros:

1. Mayor número de puntos obtenidos en los enfrentamientos directos entre los equipos empatados durante la fase de grupos.

2. Superior diferencia de goles en dichos partidos, calculada como la resta entre goles a favor y en contra.

3. Mayor cantidad de goles a favor en los encuentros entre los equipos en cuestión.

Es importante destacar que, una vez aplicado un criterio, no se volverá a los anteriores, incluso si surgen nuevos empates durante el proceso.

La noticia generó reacciones divididas entre seguidores y especialistas, con opiniones tanto favorables como críticas respecto a cómo esta innovación podría influir en el desarrollo de ambos torneos.

Con esta actualización reglamentaria, la Conmebol busca aportar mayor claridad y justicia deportiva en la definición de posiciones durante la fase inicial de las competencias más prestigiosas del continente sudamericano.