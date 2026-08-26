Nafta: los descuentos de hasta 30% que se pueden aprovechar este miércoles

Las principales alternativas para este miércoles están en YPF, Shell y Puma, con beneficios que dependen del banco utilizado o de las aplicaciones de cada petrolera.

En medio de los aumentos que viene registrando el precio de los combustibles, elegir el día y el medio de pago puede hacer una diferencia al momento de llenar el tanque. Este miércoles hay descuentos de hasta 30% en nafta y gasoil, además de otras promociones que se pueden aprovechar en estaciones de servicio.

Las principales alternativas para este miércoles están en YPF, Shell y Puma, con beneficios que dependen del banco utilizado o de las aplicaciones de cada petrolera.

YPF: hasta 30% de descuento con Banco Macro

La promoción más importante del miércoles es la que ofrece Banco Macro en las estaciones YPF.

Los clientes de Macro Selecta tienen un 30% de ahorro todos los miércoles, pagando con MODO y una tarjeta de crédito Visa Signature Macro Selecta desde la aplicación Macro. El beneficio tiene un tope de devolución de $20.000 por cuenta por mes y está vigente hasta el 30 de septiembre.

De esta manera, una carga de $50.000 podría representar un ahorro de hasta $15.000, siempre dentro de las condiciones y topes establecidos por la promoción.

Shell: 10% de descuento en V-Power

Otra alternativa para este miércoles está en Shell, a través de Shell Box.

Los usuarios de la aplicación tienen un 10% de descuento en la carga de combustibles Shell V-Power durante los miércoles, con un tope de $4.500 por compra y por semana. La promoción está vigente hasta el 31 de agosto.

Además, Shell Box informa un beneficio adicional de 5% de reintegro en criptodólares UXD para determinadas operaciones realizadas durante los miércoles.

Puma: 10% de descuento todos los miércoles

En Puma Energy también hay una promoción específica para este día de la semana.

Los usuarios de Puma PRIS tienen un 10% de descuento los miércoles en la compra de nafta Súper, Premium e Ion Diesel en estaciones adheridas, siempre que abonen mediante la aplicación.

El beneficio tiene un tope equivalente a 50 litros por miércoles.

La promoción forma parte del esquema de beneficios vigente durante agosto y también puede combinarse con algunas de las propuestas especiales para nuevos usuarios de Puma PRIS.

¿Dónde conviene cargar nafta este miércoles?

Para quienes cuentan con las tarjetas correspondientes, la opción de mayor descuento es YPF con Banco Macro Selecta, que alcanza el 30%.

En segundo lugar aparecen las promociones de Shell Box y Puma PRIS, ambas con un 10% de descuento, aunque se aplican sobre productos y bajo condiciones diferentes.

Por eso, antes de cargar combustible este miércoles, conviene revisar no solamente el porcentaje de descuento sino también el tope de reintegro, el tipo de combustible incluido y el medio de pago exigido.